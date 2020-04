Everswinkel -

Fast fünf Wochen dauerte sie an, die zwangsweise Schließung aller Geschäfte, die nicht zu den Ausnahmefällen gehörten wie Lebensmittel-Läden, Drogerien, Apotheken oder Werkstätten. Es war zu erwarten, dass dies den Paketverkehr befeuern würde. Auch in der Post-Agentur des Verkehrsvereins an der Vitusstraße ist das zu spüren.