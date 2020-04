Geschäftsleute, Gastronomen und Bürger rücken auch in Everswinkel in der Corona-Krise spürbar enger zusammen. Öffentliche Veranstaltungen wie das Frühlings-Fest oder auch wohl das Vitus-Fest können in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden.

Ein fester Bestandteil vieler Feste im Vitus-Dorf ist seit Jahren Winzer Heinz Schütz mit seinem Weinstand. Damit die Vitus-Bürger in dieser besonderen Zeit nicht auch noch auf die Moselweine aus Enkirch verzichten müssen, bietet der Everswinkeler Freundeskreis Sponheimer Hof ab sofort einen kostenfreien Wein-Lieferservice an.

Der Freundeskreis besteht seit rund zehn Jahren und besucht das Winzer-Ehepaar Heinz und Gisela Schütz, die gebürtig aus Everswinkel stammt, regelmäßig. „Wir wollen den Sponheimer Hof mit dieser Aktion unterstützen und auch den Everswinkelern eine Freude bereiten“, erklärt Werner Kortenjann. Ausgeliefert werden die Weine kontaktfrei, und auch kleinere Bestellmengen sind möglich. Alle Angebote und Serviceleistungen gibt es im Internet unter: www.fk-sponheimer-hof.de.