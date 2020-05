Entspannte Atmosphäre im Grünen

„Es tat gut, wieder gemeinsam Gottesdienst zu feiern und schön war es auch,“ kommentierte ein Teilnehmer den Gottesdienst, der am Sonntag im weitläufigen Pfarrgarten gefeiert wurde. Ab 10.30 Uhr schwebe der vertraute Klang der Glocken von St. Magnus wieder über dem Dorf und kündete vom ersten Gottesdienst unter Coronabedingungen. Alle behördlichen Auflagen konnten leicht eingehalten werden.

Die vor Kraft strotzende, grünende Natur und die in der Leseordnung vorgesehenen Tageslesungen vom „Guten Hirten“ prägten die hoffnungsfrohe Atmosphäre. Das Sinnbild des Guten Hirten, der die ihm Anvertrauten auf saftige Weiden und zu lebensnotwendigem Wasser führt, deutete Pfarrer Czarnecki in seiner Predigt als Lebensweisheit, nach der jeder, der wie Jesus als mitfühlender und verantwortungsbewusster „Hirte“ gegenüber den Mitmenschen handelt, zu einem gelingenden Leben für viele beiträgt. Gerade in der Coronakrise wird das deutlich.

Mit Beifall wurde aufgenommen, dass der Sonntagsgottesdienst um 11 Uhr bei gutem Wetter weiterhin in der entspannten Atmosphäre des Pfarrgartens gefeiert wird, solange die Auflagen Bestand haben müssen. Hierzu ist keine Anmeldung erforderlich; allerdings sollte nach Möglichkeit eine eigene Sitzgelegenheit und das „Gotteslob“ mitgebracht werden.

Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der Johanneskirche statt. Die Entscheidung wird am Samstagabend auf der Homepage der Gemeinde „www.magnus-agatha.de“ bekannt gegeben. Wer für diesen Fall den Gottesdienst in der Johanneskirche mitfeiern möchte, sollte sich vorsorglich im Pfarrbüro, 0 25 82/2 73 anmelden.

Ab (Sonntag) dem 17. Mai, gibt es wieder Gottesdienste in der evangelischen Johanneskirche am Pattkamp in Everswinkel. Beginn der Sonntagsgottesdienste ist wie immer um 09.30 Uhr. „Es tut gut, dass wir wieder gemeinsam als Gemeinde unter den notwendigen Vorsichtsmaßnahmen zusammen Gottesdienst feiern können“, zeigt sich Pfarrer Stefan Döhner zufrieden. „Wir haben ein Schutzkonzept erarbeitet, mit dem wir Infektionen bei uns im Kirchenraum verhindern können.“

Grundlage für das Schutzkonzept seien die die von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) erarbeiteten Eckpunkte, die mit dem Robert-Koch-Institut abgestimmt wurden. Aus diesen Eckpunkten hat die Evangelische Kirchengemeinde Everswinkel-Freckenhorst konkrete Regeln erarbeitet, die bei den Gottesdiensten Anwendung finden müssen.

Um die gebotenen Abstände von eineinhalb bis zwei Metern zwischen den Personen sicherzustellen, wurden die Sitzplätze markiert. Wer zu einem Hausstand gehört, darf näher zusammenrücken. Die Empore darf dabei nicht genutzt werden. Die Anzahl der Personen die am Gottesdienst teilnehmen dürfen, ist deshalb auf 30 begrenzt. Die Plätze werden vom Küster zugewiesen. Beim Betreten und Verlassen der Kirche sollen die Besucher auf die entsprechenden Abstände achten. Alle Personen müssen sich vor der Kirchentür die Hände desinfizieren. Dazu wird Desinfektionsmittel bereitgestellt. Um ggf. Infektionsketten nachhalten zu können, werden die Gottesdienstbesucher in eine Liste eingetragen. Das Tragen eines Mund-Nasenschutzes ist für die Teilnahme am Gottesdienst vorgeschrieben. Wegen des erhöhten Infektionsrisikos beim Singen werden nur die ersten Strophen der Lieder von der Organistin angespielt. Die Lieder werden von der Gemeinde nicht gesungen.

Bei der Feier des Heiligen Abendmahls werden Traubensaft und Oblate nicht ausgeteilt. Der Pfarrer wird lediglich die Einsetzungsworte sprechen. Die Kollekten sowohl für die landeskirchlichen Zwecke als auch für die Diakonie der eigenen Gemeinde werden getrennt am Ausgang gesammelt.