In den Zeiten der Corona-Pandemie musste auch die Katholische Frauengemeinschaft Everswinkel wie fast alle anderen Vereine und Verbände sämtliche für das erste Halbjahr geplanten Veranstaltungen absagen.

Im Sinne des Infektionsschutzes sind davon auch die traditionellen Mai-Andachten an den Bildstöcken betroffen. Dies gilt ebenfalls für die ursprünglich am 19. Mai geplante Andacht im Haus St. Magnus.

Dennoch möchte die KFD gerade in dieser kritischen Zeit, den Kontakt zu ihren Mitgliedern aufrechterhalten. Da persönliche Besuche augenblicklich nicht möglich sind, hat das Team einen schriftlichen Mai-Gruß erstellt, der zum Muttertag an alle Mitglieder verteilt wurde. Dieses Faltblatt kann zusätzlich ab dem 16./17. Mai von allen Interessierten neben den Pfarrmitteilungen mitgenommen werden. Diese liegen an den bekannten Stellen aus.