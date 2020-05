Die katholische Kirchengemeinde St. Magnus/St. Agatha Everswinkel-Alverskirchen hat in den vergangenen Tagen im Pfarrhaus in Everswinkel mit ein paar fleißigen Händen rund 230 Tütchen und Dosen mit süßem Inhalt gefüllt. Was zum Karnevalsumzug nicht möglich sein konnte – ein Sturmtief verhinderte dies –, den Menschen der Gemeinde Everswinkel eine Freude zu machen, sollte nun ganz besonderen Personengruppen zugute kommen.

Aus diesem Grunde überlegte sich das Seelsorgeteam mit zwei Ehrenamtlichen der Pfarrei, diese süßen Aufmerksamkeiten kurzerhand hübsch zusammenzustellen und dann als „Kleines Dankeschön“ an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Auswahl an Pflege- und Dienstleistungseinrichtungen zu verschenken. Somit wurden Angestellte von Hausarztpraxen, Apotheken, das Haus St. Magnus sowie das Vitushaus und andere mit Dankeschön-Tütchen beschenkt.

Es konnte längst nicht allen mit einer Überraschung gedankt werden. Doch an dieser Stelle sagt die Katholische Kirchengemeinde auch all jenen ein herzliches „Vergelts Gott!“, die sich gerade in den vergangen Wochen haupt- und ehrenamtlich in verschiedensten Formen – gerade aber im Gesundheits- und Versorgungsbereich – tatkräftig engagiert haben und wünscht weiterhin allen Menschen viel Gesundheit.