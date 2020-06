Es wurde lange befürchtet, nun ist es Gewissheit: Wie bereits viele andere Ferien-Freizeiten im Umkreis kann auch die Ferien-Freizeit St. Agatha in diesem Sommer nicht stattfinden. Der 21. Auflage des Alverskirchener Erfolgskonzepts vom Betreuer-Team um Bernhard und Regine Lauhoff steht wie vielen anderen Veranstaltungen das Corona-Virus im Weg.

Bis zuletzt hatte das Orga-Team gehofft, dass die Lockerungen der Kontaktbeschränkungen eine Durchführung der Ferien-Freizeit möglich machen könnten. „Die neu überarbeitete Corona-Schutzverordnung des Landes NRW gibt allerdings zu hohe Auflagen vor, die in Dänemark nicht umsetzbar sind“, teilt das Team in einer Pressemeldung mit. „Besonders schade ist das natürlich für die 60 angemeldeten Kinder, die sich schon auf zwei unvergessliche Wochen an der dänischen Ostseeküste in Gjerrild Nordstrand gefreut hatten.“ Für das Betreuer-Team stehe allerdings die Gesundheit aller Teilnehmer, Köchinnen und Betreuer im Vordergrund, weshalb schweren Herzens jetzt die Absage erfolgt sei.

Die Betreuer freuen sich aber jetzt schon auf den nächsten Sommer, um dann vom 17. bis 30. Juli mit hoffentlich wieder 60 begeisterten Kindern eine großartige Zeit in Dänemark zu erleben.