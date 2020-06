Chance auf die ganz große Lösung

Everswinkel -

Ist das die Chance auf die große Lösung? Wird das der verkehrstechnische Befreiungsschlag an Everswinkels zentraler Kreuzung? Der Planungsausschuss hatte sich am Donnerstagabend in der Festhalle mit einem Thema zu beschäftigen, das Träume reifen lässt. Fast wie aus heiterem Himmel rückt ein Kreisverkehr an Bahnhof-, Hove-, Warendorfer und Freckenhorster Straße in greifbare Nähe. Bürgermeister Sebastian Seidel spricht von einer „historischen Chance, die wir ergreifen können“.