Die corona-bedingte Zwangspause nutzte der SC DJK Everswinkel um seine etwas „in die Jahre gekommene“ Homepage abzuschalten und durch eine moderne neue Seite zu ersetzen. In Zusammenarbeit mit Netzcocktail, einem Unternehmen der Living-Concept-Gruppe aus Münster erstellten die Geschäftsstelle und der Vorstand des Sportvereins „eine tolle Homepage mit vielen neuen Features“, teilt der Verein mit.

So ist die Website durch responsives Design nun auch für Mobilgeräte ohne Einschränkung nutzbar. „Mit der Sportsuche kann man jederzeit die passende Sportart finden. Oder man findet den passenden Kursus an den Tagen, an denen am besten Zeit hat Sport zu treiben.“ Aktuelle News des Vereins aber auch der Abteilungen, insbesondere in Zeiten von Corona, versorgen die Besucher mit den neuesten Informationen. Dieses Feature ist auch im neuen Social-Media-Bereich zu finden.

Papierlos sind dank der neuen Homepage die meisten Anträge möglich. Sei es ein Mitgliedsantrag, eine Änderung, die Anmeldung zu einem Kursus oder zu einer Fit-Ab-50-Tour oder eine Anfrage für einen der Clubräume, alles ist ab sofort online möglich. „Auch der Datenschutz war ein wichtiges Thema. Hier wurden alle Richtlinien umgesetzt und die Seite an die geltenden Gesetze angepasst.“

Weitere Features sollen folgen. Bei Fragen und Kritik kann man sich an die Geschäftsstelle oder an die Verantwortlichen vom Vorstand (Stefan Dieckmann, Verena Kortmann) wenden.

