Viele Christen jeden Alters hatten sich mit dem notwendigen Abstand meist auf mitgebrachten Stühlen auf der großen Wiese um den beweglichen Altar versammelt, der jüngst von dem Bildhauermeister Stefan Lutterbeck eigens für die Freiluftgottesdienste gestaltet worden war, teilt die Kirchengemeinde in einer Meldung mit. Bannerabordnungen der Vereine und eine Gruppe des Blasorchesters, die sonst die Prozession begleitet hätten, sorgten für den festlichen Rahmen des Gottesdienstes ebenso wie der Solo-Gesang von Sandra Botor.

Ein Zeichen der besonderen Verehrung der Eucharistie war der farbenprächtige Blumenteppich vor dem Altar, der nach der Messe als eine Station der ansonsten vier Segensaltäre fungierte. „Anbetend wurde der Gegenwart Jesu im eucharistischen Brot in der goldenen Monstranz gedacht und die Gemeinde gesegnet. Diesen Segen, der sonst jedes Jahr bei der Prozession für die Welt erbeten wird, könnten nun die Gläubigen in einer anderen unsichtbaren, aber realen Prozession in die Welt tragen“, heißt es weiter. Alle, die die Kommunion empfangen haben, seien selber zur Monstranz geworden und könnten Jesus an ihren Wohn- und Arbeitsplatz tragen, so die Worte von Pfarrer Pavel Czarnecki in seiner Ansprache.

Besondere Aufmerksamkeit erhielt der farbenfrohe und symbolträchtige Blumenteppich. Foto: Roberg

Das Motiv des Blumenteppichs zeigt die Welt, in Gottes Händen geborgen, von einem blütenreichen Regenbogen als Zeichen des Bundes Gottes mit den Menschen umgeben. Wer genau hinsah, entdeckte auf der Weltkarte Lücken in Form von Puzzleteilen. Damit wurde das Motto der diesjährigen Erstkommunionkinder – „Ich bin ein Puzzleteil in Gottes Welt“ – von den Gestalterinnen um die Familie Roberg künstlerisch eindrucksvoll ins Bild gesetzt. Nach langer Zeit der Abstinenz konnten sich nun auch die Kommunionkinder wieder aktiv am Gottesdienst beteiligen. Die Gemeinde hofft, dass dass das Wetter weiterhin mitspielt und auch die kommenden Sonntagsgottesdienste in der „Naturkirche“ gefeiert werden können.