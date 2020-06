Feuerwehr braucht mehr Platz

Everswinkel/Alverskirchen -

Rechtzeitige Vorsorge ist in vielen Bereichen des Lebens sinnvoll. Dies trifft auch auf die Freiwillige Feuerwehr zu, deren Einsatz- und Leistungsfähigkeit stets im Blick zu halten ist. In der Vitus-Gemeinde sind jetzt die beiden Feuerwehr-Gerätehäuser in den Fokus genommen worden. Sie sind inzwischen im Hinblick auf Menschen und Material an ihre Kapazitätsgrenzen gekommen.