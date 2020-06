„Planungsrechtliches Dilemma“

So hat Unternehmer Hendrik Sikma in der Versammlung der IGSE noch einmal kräftig den Finger in die offenkundige Wunde gelegt. Und dies im Beisein von Bürgermeister Sebastian Seidel . Es seien „typische Gewerbegrundstücke“, es sei offiziell ein Gewerbegebiet, aber es sei kein Gewerbe möglich, sei ihm seitens der Gemeindeverwaltung mitgeteilt worden. „Wir reden über nicht störendes Gewerbe.“ Ebenso sei das Wohnen auf dem dortigen Streifen nicht rechtmäßig, die derzeitige Nutzung illegal. Sikma brachte sein Unverständnis über diese „einzigartige Kombination in ganz Deutschland“ zum Ausdruck.

Die nun mögliche nachträgliche Absegnung der Wohnnutzung wurde von Sikma scharf kritisiert. Während Gewerbeflächen mit etwa 33 Euro pro Quadratmeter taxiert würden, wären es bei Wohnbauflächen über 200 Euro. Bei einer Gesamtfläche von rund 8 000 Quadratmetern bedeute das einen plötzlichen Wertzuwachs um 85 Prozent auf 1,6 Millionen Euro, die nicht etwa der Gemeinde zu Gute kämen, sondern Privatleuten, „die Grundstücke gehortet haben“. Obendrein verliere die Gemeinde Gewerbeflächen und mögliche Gewerbesteuereinnahmen.

„Die Leute haben mit vollem Bewusstsein unterschrieben, dass sie Gewerbegrundstücke gekauft haben“, hätten diese jahrelang illegal genutzt, „und sollen jetzt noch eine Schüppe oben drauf kriegen“, so Sikma. „Statt zu sanktionieren gibt es noch eine Belohnung – das kann doch nicht wahr sein.“

Bürgermeister Seidel bezeichnete die Thematik als „hoch komplex“. Natürlich handele es sich um ein Gewerbegebiet, für das damals Betriebsleiterwohnungen als Puffer zur Wohnbebauung auf der westlichen Seite von Am Haus Langen vorgesehen waren. „Aus welchen Gründen auch immer sind da dann Teilungen vorgenommen worden.“ Zuständige Teilungsbehörde sei indes der Kreis, nicht die Gemeinde. „In den ganzen Gebäuden wohnen faktisch keine Betriebsleiter mehr.“ Eine planungsrechtlich illegale Nutzung. Die Zwangsversteigerung eines Objektes im Januar 2018, bei der der frühere Besitzer einen privatwirtschaftlichen Ruin erlitten hat (die WN berichteten), sei laut Seidel „eine tragische Geschichte, weil jemand wohl nicht aufgepasst hat“.

Die Gemeinde strebe nun an, „das planungsrechtliche Dilemma aufzuheben“, aber egal was man auch machen werde, es werde Leute geben, die es gut finden und die es nicht gut finden. Würde man als Alternative nichts ändern und die illegale Wohnnutzung beenden, drohe ein Verfall der Häuser. Seidel gab zu bedenken, dass es überall Wertveränderungen gebe, wenn sich dort etwas tue. Er lud alle an der Thematik interessierten Bürger dazu ein, die derzeit öffentlich im Rathaus ausliegenden Bebauungsplanunterlagen und Gutachten einzusehen und bei Bedarf Stellung zu nehmen. Das Verfahren sei völlig offen im Hinblick auf künftige Wohnnutzung oder maßvolles Gewerbe.

Die Planunterlagen liegen noch bis zum 22. Juni im Amt für Planen, Bauen, Umwelt im 2. Obergeschoss des Rathauses aus.