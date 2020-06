Die zwei Filmworkshops werden ermöglicht durch die Kooperation der Volkshochschule Warendorf mit dem Haus der Generationen und dem Kulturkreis Everswinkel. Gefördert wird das Angebot als „Talent Campus“ zu 100 Prozent vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen des Projektes „Kultur machtstark“. Daher ist die Teilnahme für Kinder und Jugendliche kostenlos.

Bereits 2019 fanden in den Oster- und Sommerferien vier Filmworkshops statt. „Wir freuen uns, dass wir es uns gelungen ist, das Format so anzupassen, dass alle Corona-Hygieneregeln befolgt werden und die zwei Workshops auch in den Sommerferien 2020 stattfinden können“, heißt es seitens des Kulturkreises. Der Flyer mit Anmeldeformular kann auf der Website des Kulturkreises Everswinkel (www.kulturkreis-everswinkel.de) heruntergeladen werden.

Die unterschriebenen Anmeldeformulare können ans Haus der Generationen geschickt oder dort abgegeben werden. Bei mehr Anmeldungen als Plätzen entscheidet die Reihenfolge der Anmeldung. Alle Angemeldeten, die am Workshop teilnehmen können, werden zuvor durch E-Mails kontaktiert, die Anmeldung wird bestätigt und es folgen weitere Informationen zum Ablauf der Workshopwoche. Filmworkshop I findet vom 29. Juni bis 3. Juli, Filmworkshop II vom 13. bis 17. Juli statt.