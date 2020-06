Radweg schnellstens sanieren

Aufgrund des katastrophalen verkehrsgefährdenden Zustands des Fahrradwegs zwischen Alverskirchen und Wolbeck haben die CDU-Ortsunionen Alverskirchen und Wolbeck die Initiative ergriffen und das Tiefbauamt der Stadt Münster in einem gemeinsamen Brief aufgefordert, schnellstmöglich ihrer Verkehrssicherungspflicht nachzukommen und eine Sanierung der Strecke vorzunehmen.

„ Wir haben uns nun lange genug hinhalten lassen. Wir haben uns nun lange genug hinhalten lassen. “ Werner Lemberg

Seit Jahren wird der beklagenswerte Zustand der stark frequentierten Strecke bereits seitens der CDU in beiden Orten bemängelt. Leider sei die Stadt Münster bis jetzt nicht tätig geworden und rechtfertige dies im Wesentlichen damit, dass der Fahrradweg langfristig durch die Veloroute „Everswinkel-Münster“ ersetzt werden solle, heißt es in einer Presseinformation der CDU. Veloroute, diese Bezeichnung höre sich zunächst einmal vielversprechend an. Wenn man allerdings berücksichtige, dass die, für diese schnelle Strecke benötigten Grundstücke noch nicht im Eigentum der Stadt Münster seien und allgemein bekannt sei, dass die Ankaufsverhandlungen auf dem Stadtgebiet sich seit Jahren hinzögen und schwierig gestalteten, sei mit einer zeitnahen Realisierung der Veloroute wohl nicht zu rechnen.

„Wir haben uns nun lange genug hinhalten lassen. Es kann nicht sein, dass erst etwas passieren muss, bevor seitens der Stadt gehandelt wird“, so die Ortsvorsitzenden der CDU Alverskirchen und Wolbeck, Werner Lemberg und Petra Hensel-Stolz, unisono. Der für Radfahrer gefährlichste Teil befindet sich kurz vor Wolbeck auf dem Stadtgebiet Münster. Bei einem Lokaltermin der beiden Ortsunionen am vergangenen Samstag wurden auf einem nur 1,5 Kilometer kurzen Teil 89 Risse quer zur Fahrbahn mit einer Höhe von mindestens vier Zentimetern gezählt, die deutlich auf dem Fahrrad spürbar seien. Zahllose Längsrisse deuteten auf die nächsten bevorstehenden Beschädigungen hin.

Die beiden Ortsunionen werden nun alle zur Verfügung stehenden politischen Kräfte mobilisieren, um schnell Abhilfe zu schaffen. Große Hoffnung wird dabei auf eine seitens des Tiefbauamtes der Stadt Münster für August dieses Jahres angekündigte Vorlage für den Planungsausschuss gelegt. „Zumindest haben wir damit die Chance, die Diskussion in den Gremien wieder aufzunehmen, die Sanierung der Strecke neu zu priorisieren und voranzutreiben“, sagt Hensel-Stolz, weiter. „Ein Alleinstellungsmerkmal, auf das die Stadt Münster immer werbewirksam hinweist, ist die Fahrradfreundlichkeit. Diese kann sich nicht darin erschöpfen, verwaltungsseitig Warnschilder aufzustellen und die Verantwortung zu delegieren. Wir erwarten, dass die Stadt Münster endlich Verantwortung übernimmt und handelt“, betont Lemberg abschließend.