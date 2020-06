In den vergangenen Wochen hat die Corona-Pandemie das Leben bestimmt. Nun können die Menschen Stück für Stück in die Normalität zurückkehren, vorausgesetzt, der erneute Lockdown endet am 30. Juni. Das Outdoor-Training des DJK-Sportverbandes DV Münster am 11. Juli in Alverskirchen (Kreis Warendorf) ist genau der passende Lehrgang für den sportlichen Wiedereinstieg.

Sport an der frischen Luft ist ein Trend und momentan besonders angesagt. Ein Grund dafür: Beim Trainieren unter freiem Himmel ist die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus deutlich geringer ist als in Sporthalle oder Fitnessstudio. Die sogenannten Aerosole, die zur Infektion beitragen könnten, verflüchtigen sich schnell und zum Abstandhalten ist draußen genug Platz.

Beim Outdoor-Lehrgang, der selbstverständlich unter Beachtung der Corona-Vorschriften durchgeführt wird, passt Fitnesstrainerin Linda Schulte klassische Übungen aus dem Fitnessstudio an die Gegebenheiten in der Natur an. Nach einem Warm-up inklusive Stretching geht es in ein abwechslungsreiches Kraft-, Beweglichkeits- und Ausdauertraining über. Ein lockeres Cross-Lauftraining „über Stock und Stein“ rundet den Sporttag in der Natur ab. Los geht’s am Samstag, 11. Juli, um 9.45 Uhr auf dem Sportplatz der DJK RW Alverskirchen, Alter Hof 13. Um 17.30 Uhr endet der Workshop. Anmelden können sich Interessierte ab 16 Jahren. Der Kursus ist ebenso geeignet für Übungsleitende, die ihre C-Lizenz verlängern möchten (8 LE). Erwachsene DJK-Mitglieder zahlen 25 Euro, Jugendliche 15 Euro. Für Externe kostet die Teilnahme 30 Euro (Erwachsene) oder 20 Euro (Jugendliche). Alle Infos und die online Anmeldung unter www.djk-dv-muenster.de.