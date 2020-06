Zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen kam es am Freitag gegen 20.30 Uhr auf der K 3 bei Everswinkel. Eine 18-Jährige aus Telgte fuhr von Warendorf in Richtung Everswinkel. An der Einmündung zur K 19 beabsichtigte sie nach rechts in diese abzubiegen und verlor dabei die Kontrolle über den Pkw. Der Citroen C2 kam von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein Verkehrszeichen. Bei dem Unfall verletzten sich die 18-Jährige und ihr 21-jähriger Mann, der als Beifahrer mit ihm Fahrzeug saß. Beide wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Pkw wurde auf 2500 Euro geschätzt. Die Löschzug Everswinkel war mit eine Löschgruppe vor Ort, sicherte die Unfallstelle und unterstützte den Rettungsdienst.