Die 20 Mädchen und Jungen erlebten noch einmal einen abwechslungsreichen Nachmittag, den das Team um Leiterin Cordula Fislage vorbereitet hatte.

Schon die Begrüßung war etwas Besonderes. Mit einem großen Hallo wurde jedes Kind einzeln in einem Fahnenspalier der Erzieher empfangen. Pfarrer Stefan Döhner hielt zu Beginn eine kleine Andacht, in der er auch den Dialog mit den Kleinen suchte. Es folgten eine Schatzsuche, Wasserspiele und eine Stärkung mit Würstchen vom Grill. Als Erinnerung an die Kindergartenzeit gab’s eine liebevoll gestaltete Sammelmappe und einen kleinen Schutzengel. Beim Lied „Adé du schöne Kindergartenzeit“ kam ein wenig Wehmut auf.

Mit Fahrzeugen für das Außengelände bedankten sich die Eltern beim Erzieher-Team für die liebevolle Betreuung. „Wir freuen uns darüber, dass wir trotz Corona mit den Kindern einen schönen Abschluss feiern konnten“, zeigte sich KiTa-Leiterin Cordula Fislage mit dem kurzweiligen Nachmittag und dem doch sehr emotionalen Abschied zufrieden.