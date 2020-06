Nachfolger-Suche gestoppt

Everswinkel -

Mit dem Schuljahresende haben sich an der Verbundschule Everswinkel nicht nur die Zehntklässler in Richtung weiterer Karriereplanung verabschiedet, sondern auch der Schulleiter. Für Hubertus Kneilmann ist der Karriereweg beendet und der Ruhestand da. Die Suche nach einem Nachfolger für den Chefsessel gestaltet sich nicht so leicht. Und so wird nun erst einmal eine Interimslösung greifen.