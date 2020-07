Everswinkel -

Auch an der Freien Waldorfschule Everswinkel waren Flexibilität und Improvisation gefragt aufgrund des neuerlichen Lockdowns für den Kreis Warendorf. Und so erhielten die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklasse vorgezogen am vergangenen Mittwoch in den letzten Stunden dieses Schuljahres ihre Abschlusszeugnisse.