Um diese Aufnahmekapazität zu gewährleisten, war es erforderlich, die zusätzlichen zwei Gruppen der KiTa St. Vitus im Gebäude des früheren Johannes-Kindergartens an der Bergstraße sowie die „Filiale“ der Kindergartens Weidenkorb mit einer GF-II-Gruppe in den Stöpkenhues-Räumen an der Bergstraße fortzuführen, zeigte der Amtsleiter auf. Insgesamt stehen im kommenden Kindergartenjahr 426 Plätze in den vorhandenen Einrichtungen in den beiden Ortsteilen zur Verfügung; drei mehr als im Vorjahr.

Bei der Altersklasse über drei Jahre gibt es sogar mehr Plätze (320) als Kinder (301), was zu einem Versorgungsgrad von 106 Prozent führt. In den Altersklassen der Zweijährigen und der Unter-Zweijährigen übersteigt die Zahl der Kinder das Angebot. 236 U3-Kinder kommen auf insgesamt 151 Betreuungsplätze. Beim U3-Angebot kommt die Gemeinde demnach auf eine Versorgungsquote von rund 45 Prozent, inklusive der Tagespflegeplätze U3 (45) sind es dann rund 64 Prozent. Am beliebtesten bei den Eltern ist mit 50 Prozent die Betreuungszeit von 35 Stunden in der Woche; 40 Prozent nutzen das 45-Stunden-, neun Prozent das 25-Stunden-Angebot. Was die Zukunft der KiTa-Planung anbelangt, so sei laut Rehfeld „bedarfsorientiert zu planen“, wobei die Entwicklung natürlich von der weiteren städtebaulichen Entwicklung – sprich der Zuzüge in neue Wohngebiete – abhänge.