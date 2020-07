„Alverskirchen blüht auf“ heißt es nach der Premiere im vergangenen Jahr erneut. Die Organisatoren können sich über eine gewachsene Resonanz in der Bürgerschaft freuen. Nach 32 Paten in 2019 sind es diesmal sogar 47. Sie haben mit ihren Spenden von jeweils 50 Euro pro 100 Quadratmeter für ein Blumen-Paradies gesorgt, das Bienen, Hummeln und Schmetterlinge ebenso erfreut wie das Auge des Betrachters. Diesmal wurde das Saatgut noch verfeinert, und es sind noch mehr Komponenten dabei.

Die beteiligten Landwirte stellen die Flächen kostenlos für die Aktion zur Verfügung und nehmen Einnahmeausfälle in Kauf. Somit kann der Erlös nach Abzug der Saatgutkosten gewinnbringend im Dorf eingesetzt werden. Der eine oder andere neue Baum soll damit finanziert werden, und an den Kindergarten will man auch noch denken