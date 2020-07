So lag bei 114 Rettungseinsätzen im vergangenen Jahr die Eintreffzeit über den als Richtlinie vorgegebenen zwölf Minuten. „Das Ergebnis ist schockierend, zumal es hier um Menschenleben geht“, zeigt sich Dagmar Brockmann , Ortsvorsitzende der FDP , betroffen.

Schon 2014 hatte sich die FDP in der Bauphase der Rettungswache Telgte für eine übergangsweise Stationierung des Rettungswagens in Alverskirchen stark gemacht. Das Ergebnis seinerzeit war, dass die Eintreffzeiten nach Absetzen eines Notrufs erheblicher kürzer waren, als es jetzt der Fall ist. „Wir werden uns auch jetzt dafür einsetzen, dass der Rettungsdienstbedarfsplan so aufgestellt wird, dass ein schnelleres Eintreffen von Notarzt und Rettungswagen gewährleistet wird“, kündigt Brockmann an. „Da lassen wir nicht locker.“