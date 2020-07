Viele Radfahrer, Spaziergänger und Autofahrer dürften den Bereich passiert haben, ohne zu ahnen, dass sich im hohen Gras am Wasser etwas tut. Inzwischen sind die sechs Jungvögel schon zu Halbstarken herangewachsen.

Die Kanadagans ist die weltweit am häufigsten vorkommende Gans. Sie gehört zu den so genannten „Neozoen“, sprich jenen Tierarten, die irgendwann in ein Gebiet gelangt sind, in dem sie ursprünglich nicht beheimatet waren und die dauerhaft wild in diesem leben.

Die derzeitige „Wohnung“ dieser Gänse-Familie ist eigentlich gar kein Biotop, sondern eine abwassertechnische Anlage, in der aufkommende Gehölze regelmäßig weggeschnitten werden, um dem Service-Fahrzeug des Abwasser-Unternehmens TEO AöR die Umfahrt ums Rückhaltebecken zu ermöglichen. „Aber das ist den Tieren ja egal – die können ja keine Schilder lesen“, schmunzelt Umweltberater Bernd Schumacher.

Und offenbar war es in den vergangenen Wochen dort ruhig und ungestört genug für die Familiengründung. Der Umweltberater fragt sich gar, ob die Gänse den eingezäunten Bereich vielleicht gar mit „Überlegung“ ausgewählt haben – schließlich schützt der Metallgitterzaun auch vor Füchsen, Hunden und zu aufdringlichen zweibeinigen Besuchern.