Die FDP hat jüngst den Friseursalon „Pony & Style“ in Alverskirchen mit Anett Hagemann und Maike Selter besucht.

„Die Entscheidung, hier in Alverskirchen unseren Salon zu eröffnen, haben wir nicht bereut. Wir sind gut angekommen“, berichtete Hagemann. Auf die Frage von David Peikert, wie sie mit der Pandemie zurechtkommen, antworteten beide: „Natürlich war die Zwangsschließung für uns krass.“ Aus Solidarität mit den Kunden, hätten sie in den Wochen ebenfalls die Haare nicht mehr gegenseitig geschnitten. Die Kunden wurden mit ihren Haarpflegemitteln per Türverkauf versorgt. „Das war für uns sehr wichtig“, so Maike Selter. Anne Weißen wollte wissen, wie der Start nach dem Lockdown ablief. „Ein Hygienekonzept wurde erstellt, viele Neuanschaffungen von Hygieneartikeln, Planungs- und Wartezeiten werden anderes koordiniert, ebenso unsere Arbeitszeiten“, zeigte Hagemann auf.

Weiteres Gesprächsthema war die Mehrwertsteuersenkung, die für die EDV-Umstellung erhebliche Kosten verursache und bei den Kunden nur marginal ankomme. Sehr positiv empfanden beide die schnelle Auszahlung der Corona-Soforthilfe. „Dieser Salon wird nicht nur von zwei Meisterinnen ihres Fachs geführt, sondern vor allen mit sehr viel Herzblut und Empathie“, so der Eindruck von Dagmar Brockmann. Die Liberalen wollen solche und ähnliche Informationen für ihre politische Arbeit nutzen und weiterhin Mittelstand und Gewerbetreibende unterstützen.