Ein ereignisreiches Jahr ist zu Ende gegangen. Seit dem 1. August 2019 hatte Richard Brüning seinen Bundesfreiwilligendienst beim SC DJK Everswinkel abgeleistet. In seinem Freiwilligen Sozialen Jahr übernahm er verschiedene Aufgaben in der Geschäftsstelle sowie im täglichen Trainingsbetrieb, teilt der Sportverein mit.

In der Geschäftsstelle half Brüning dem Geschäftsstellenleiter Florian Glose bei Aufgaben wie der Mitgliederverwaltung, den Kursusabrechnungen und der Planung von Großveranstaltungen wie zum Beispiel dem „Nikolauf“. Im täglichen Trainingsbetrieb war es die Hauptaufgabe des FSJ‘lers, neben der Unterstützung der Übungsleiter bei diversen Arbeitsgemeinschaften sowie dem Kinder-Bewegungs-Abzeichen (KiBAz) die B-Jugend zu trainieren und das Trainerteam der U7-Junioren der Fußballabteilung zu unterstützen. Außerdem begleitete er Marion Kemker bei dem Kursusangebot „Babys in Bewegung“.

„Durch die Corona-Pandemie wurde jedoch seine Tätigkeit als Bundesfreiwilligendienstler deutlich eingeschränkt“, bedauert Geschäftsstellenleiter Glose. Brüning befasste sich in dieser Zeit mit dem Bearbeiten der neuen Homepage. „Insgesamt betrachtet, erhielt er in seinem Bundesfreiwilligendienst einen umfassenden Einblick in das Vereinsleben hinter den Kulissen“, bilanziert Glose.

Die Nachfolgerin für das Freiwillige Soziale Jahr steht schon fest: Ab dem 1. September übernimmt dann Ina Overbeck die Stelle beim Everswinkeler Sportverein.