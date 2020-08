In einem kleineren Haus in der Nähe des eigentlichen Ferienhauses konnte sich das Betreuer-Team bei dem Aufenthalt näher kennenlernen, Programmpunkte testen und schon Ideen und die nötige Motivation für das nächste Jahr entwickeln. Bei wechselhaften Wetter wurde auch die nähere Umgebung für Wanderungen oder Radtouren erkundet und natürlich auch der Strand noch einmal in Augenschein genommen.

Das Betreuer-Team freut sich schon auf die FFA 2021 mit hoffentlich wieder 60 begeisterten Kindern an der schönen Ostseeküste in Dänemark.