Gegen den Lebensraum-Verbrauch

„Es sieht düster aus für die Artenvielfalt. Die Zahlen sind schockierend, die Entwicklung ist dramatisch“, merkte Thews an. „Die Biomasse der Fluginsekten ist vielerorts um 80 Prozent geschrumpft, Tagfalter sind bedroht, ein Drittel der Ackerwildkräuter wird rar, und knapp drei von vier Vogelarten der offenen Landschaft sind gefährdet oder gar ausgestorben“, fügte Schniggendiller an. Für Stelthove ist klar: „Die Umwelt ist im Klimastress.“ Er wies darauf hin, wie wichtig es sei, künftig alle Entscheidungen im Gemeinderat auf ihre Klimatauglichkeit und Umweltverträglichkeit zu prüfen.

Das sieht Jürgen Günther genauso. „Der kommunale Klimaschutz gehört mit zu den wichtigsten Handlungsfeldern für eine zukunftsorientierte Gemeinde.“ Wichtig sei es, auf kommunaler Ebene die Vielschichtigkeit zu erkennen und Konzepte, Ideen und Engagements aufzubauen. „Wir verbrauchen Tag für Tag Ressourcen und Lebensräume, und all das geschieht in einem atemberaubenden Tempo. Hier vor Ort, in unserer Gemeinde, können wir viel tun um den schleichenden Veränderungen bei Flora und Fauna entgegenzuwirken“, betonte Günther. So gelte es, Bäume und gemeindliche Grünflächen zu erhalten, den kommunalen Forst auf naturnahe, nachhaltige Bewirtschaftung umzustellen, Biotope zu schützen und den ökologischen Landbau zu fördern. „Der Klimawandel ist bei uns angekommen. Begrünte Dächer und Fassaden sind die wirkungsvollsten Mittel gegen Überhitzung in unseren Siedlungsräumen.“ Auf die Modeerscheinung der „Steingärten“ sollte möglichst verzichtet werden.

Dezentrale Energiegewinnung sei nach Ansicht der Grünen ein Baustein für eine kommunal erfolgreiche Energiewende. Gleichzeitig müsse der Flächenverbrauch unter die Lupe genommen werden. „Regionales Flächenmanagement ist von zentraler Bedeutung beim Klima- und Artenschutz und bedeutet gleichzeitig auch Gesundheitsschutz für uns Menschen“, fasst Günther die Gedanken zusammen. Zum Thema Gesundheit besuchte die Grünen-Delegation noch einen Bienenstock. „Bienen sind halt auch ein Indikator für eine gesunde Umwelt und eine lebenswerte Gemeinde“, stellte Günther dabei fest.