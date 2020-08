Der Radverkehr nimmt rasant zu – und der Radwegeausbau in Everswinkel muss nachziehen. Das zumindest meinen die Everswinkeler Grünen – und haben ein Radwegekonzept erarbeitet.

Radwege, die schadhaft sind, die plötzlich einfach im Nichts enden oder die schlichtweg fehlen, sodass in einigen Fällen Radfahrer auch gleich den Bürgersteig benutzen sollen. „Hier muss ein Umdenken stattfinden. Die Verkehrs- und Mobilitätswende, die bundesweit längst voranschreitet, ist bislang in der Gemeinde Everswinkel nur spärlich angekommen“, stellt Grünen-Sprecher Markus Thews in einer Pressemitteilung fest. Thews hat demnach mit den Orts-Grünen die Straßenzüge in Everswinkel und Alverskirchen untersucht. Die wichtigsten Punkte wurden ausgewertet, zeichnerisch dargestellt und mündeten nach und nach in ein Radwegekonzept, welches bei erfolgreicher Umsetzung den Everswinkeler Radfahrern mehr Sicherheit und Komfort in beiden Ortsteilen bieten soll.

„Radfahren ist heute keineswegs mehr nur ein Freizeitsport. Viele Arbeitnehmer nutzen das Rad für ihre Fahrt zur Arbeit“, so Bürgermeisterkandidat Jürgen Günther. Er selbst sei im Dorf auch nur mit dem Rad unterwegs und kenne die vielen Probleme durch fehlende Markierungen und Radwege, heißt es weiter. Täglich komme es zu Problemen, insbesondere mit dem Durchgangsverkehr auf der Nord-Süd-Achse. „Wir wollen die Arbeit der ,Energielenker’ bei der Erarbeitung des Gemeindentwicklungskonzeptes ,Everswinkel 2030’ unterstützen und hoffen, dass unsere Anregungen, die der Verbesserung des Radwegenetzes dienen, zeitnah umgesetzt werden“, so Fraktionssprecher Karl Stelthove. Das Konzept sieht eine ganzeinheitliche und zusammenhängende Betrachtung des Radwegenetzes vor, unter anderem durch eine sichere Nutzung der Straße an den Stellen, an denen mittel- bis langfristig keine eigenen Radwege entstehen können wie zum Beispiel an der Münsterstraße. Gefahrenpunkte sollen möglichst rasch beseitigt, fehlende Radwege erstellt und defekte Radwegedecken – etwa entlang der L 811 in Richtung Neuwarendorf – ausgebessert werden.

Auch Anregungen von Radtouristen über Radwege wie im „Heidbusch“ Richtung Telgte seien berücksichtigt worden, berichten die Grünen.

Das erarbeitete Radwege-Konzept der Everswinkeler Grünen wurde der Gemeindeverwaltung überreicht und ist auf der Webseite der Grünen Everswinkel abrufbar: