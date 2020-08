Die Sammlung historischer landwirtschaftlicher Maschinen und Geräte im Everswinkeler Mitmachmuseum Up’n Hoff ist inzwischen so umfangreich geworden, dass für einige Objekte schon seit einigen Jahren als „Ausweichquartier“ die Scheune am Hof Schulze Westhoff dienen musste.

Damit ist es nun vorbei. Kürzlich war „Umzugstag“ für die Unterbringung von zwei Dreschkästen und von zwei Leiterwagen in die neue Remise auf dem Gelände des Museums. Die hatte, errichtet in den 50-er Jahren, ursprünglich auf dem Hof Börding in Alverskirchen gestanden. Von zahlreichen tatkräftigen Mitgliedern des Bürgerschützen- und Heimatvereins war die Remise dort abgebaut und auf dem Gelände des Mitmachmuseums wieder errichtet worden (die WN berichteten). „Bevor wir vor der Remise den Rasen einsäen, wollten wir auf jeden Fall die Gerätschaften dort hineinstellen“, erläutert Heimatvereinsvorsitzender Josef Beuck die Aktion.

Mit zwei historischen Traktoren hatten Bernhard Börding und Helmut Pfafferodt die „Überführung“ vom Hof Schulze Westhoff zum Mitmachmuseum übernommen. Der Ehrenvorsitzende des Heimatvereins, Ewald Stumpe, ließ es sich nicht nehmen, auf einem der Trecker den Transport zu begleiten. Die Überfahrt über die Alverskirchener Straße war von Eberhard Kunhenn und Markus Elberich gesichert worden. Was sich dann beim „Einparken“ in die Remise anschloss, war schon eine spannende Maßarbeit, die Bernhard Börding als Fahrer des Lanz-Bulldogs einiges an Geschick abverlangte. Aber nach mehreren Anläufen war es dann soweit: Beide Dreschkästen standen an den vorgesehen Stellen.

„Wenn die Arbeiten einschließlich der Außenanlagen abgeschlossen sind, planen wir eine offizielle Einweihungsfeier“, kündigte Josef Beuck an. „Aber zunächst müssen wir wegen der Corona-Pandemie noch damit warten.“