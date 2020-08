Weil die Zahl der E-Bikes ständig zunimmt

Neue Wege geht die Leitung des Vitus-Bades mit dem Angebot „Baden und Laden“. „Immer mehr Besucher des Bades kommen mit dem eigenen Rad“ so Heike Refi , Angestellte des Bades, „und der Anteil der E-Bikes nimmt dabei stetig zu. Manche Gäste nehmen sogar einen weiten Weg mit dem Rad in Kauf, um die Badefreuden bei uns zu genießen“.

Während der Zeit des Aufenthaltes im Bad können jetzt gleichzeitig bis zu drei Elektroräder kostenfrei aufgeladen werden. „Es ist ein in der Region bisher selten zu findendes Angebot“ so Geschäftsführer Bernhard Feikus . Der erste Bürger der Gemeinde, Sebastian Seidel, stellte heraus: „Die Ladestationen werden mit grünem Strom von der GwE versorgt, also absolut CO2-frei“.

„Das Aufladen am Vitus Bad reicht mir dann schon aus, um eine Woche meine täglichen Fahrten zur Arbeit oder zum Einkaufen machen zu können“, ergänzte Heike Refi.

Die Besucherzahlen haben sich übrigens stabilisiert, wenngleich die Kapazität mit 60 Badegästen, die sich gleichzeitig im Bad befinden, gedeckelt bleiben muss. In Stoßzeiten gab es vereinzelt auch Wartezeiten. Stolz berichten die Schwimmmeister, dass sich die Gäste sehr konsequent an die geltenden Abstands- und Hygiene-Regeln halten und damit die Arbeit der Mitarbeiter unterstützen.

Schulschwimmen steht jetzt mit Einschränkungen aus dem Abstands- und Hygienekonzept des Vitus- Bades auch wieder auf dem Stundenplan. Die Schulschwimmzeiten überlappen sich dabei grundsätzlich nicht mit den allgemeinen Öffnungszeiten. Daher gibt es ab dem kommenden Wochenende modifizierte Öffnungszeiten, die der Homepage zu entnehmen sind. Sonntags öffnet das Bad z.B. nun auch schon um 8 Uhr seine Pforten.

Gäste verhalten sich vorbildlich

Die Abstands- und Hygienekonzepte der Partner, die Schwimmunterricht erteilen, sind derzeit in der Prüfung und werden die gültigen Regeln des Vitus-Bades ergänzen, sodass zukünftig wieder Kurse angeboten werden können. Das Bistro hingegen bleibt weiterhin geschlossen, ebenso wie das Babybecken und die Wasserattraktionen.

Alles in allem bleibe das Vitus-Bad auf Kurs und setze alles daran, das Angebot so attraktiv wie möglich zu gestalten, teilen die Gemeindewerke mit. „Der Schutz der Gäste und des eigenen Personals genießen bei allen Entscheidungen jedoch höchste Priorität“ so Bernhard Feikus.

Hier die Öffnungszeiten außerhalb der Ferien im Überblick: mo: 14.30 bis 21 Uhr; di: 6 bis 8 Uhr und 14.30 bis 21 Uhr; mittwochs 14.30 bis 21 Uhr; donnerstags 6 bis 21 Uhr; freitags 14.30 bis 21 Uhr; samstags 9 bis 18 Uhr (auch Feiertage) sowie sonntags 8 bis 18 Uhr.