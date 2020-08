Bei hochsommerlichen Temperaturen fanden sich 22 Radlerinnen und Radler vor dem Everswinkeler Rathaus ein, um zu einer gemeinsamen Radtour durch die schöne westfälische Landschaft des Münsterlandes zu starten. Unter Leitung von Norbert Seidel ging es über befestigte und zum Teil naturbelassene Wege über Wieningen am Hof Deiters und Haus Köbbing entlang Richtung Hoetmar. Die Ausflügler waren erstaunt, wie sich der Dorfcharakter Hoetmar inzwischen positiv verändert hat. Über die Siedlung Up de Geist, wo früher Behelfsbauten für sozial Schwache Bewohner standen, aber inzwischen sehr schmucke Neubauten sind, ging es weiter Richtung der Gaststätte Jungmann und von dort über verkehrsarme Wege der Bauerschaft Natarp am Eichenhof vorbei zurück nach Everswinkel. Einige der Radler zogen es vor, noch kurz Einkehr im Eichenhof zu halten, um sich nach 26 Kilometern wieder zu stärken. Jürgen Teunissen gab der Gruppe bevor sie sich wieder auflöste noch einen kurzen Überblick über die künftigen Events und Norbert Seidel dankte den Teilnehmern für ihr Interesse und rege Beteiligung an der Abendtour. Insgesamt war es für alle ein gelungenes rundes Erlebnis.