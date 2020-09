Seit 2015 versorgt das Unternehmen Sozialstationen, Pflegedienste und teilweise den Apotheker-Großhandel mit Blutzuckermessgeräten und den dazugehörigen Messstreifen in ganz Deutschland.

„Durch die Corona-Pandemie haben wir zeitweise einen Versorgungsengpass gehabt“, berichtete Vertriebsmitarbeiterin Martina Pieper . „Aber durch unseren persönlichen Kontakt zum Kunden und weil unser Team transparent und flexibel gehandelt hat, konnten wir größeren Schaden abwenden.“ Das Team des Betriebes besteht derzeit aus zehn Mitarbeitern, wobei Sandra Nieländer hervorhebt, dass auch Kaufleute zum Groß- und Außenhandel ausgebildet werden. Die größte Herausforderung in dieser Sparte seien die unterschiedlichen gesetzlichen Vorgaben der einzelnen Bundesländer. „Es wäre viel einfacher, wenn flächendeckend für das gesamte Bundesgebiet einheitliche Gesetze gelten würden. Das würde den bürokratischen Aufwand enorm vereinfachen“, so Nieländer.

Der Standort in Everswinkel als Firmensitz bot sich an, da die Verkehrsanbindung gut sei und man auch einen privaten Bezug zum Vitus-Dorf habe. „Wir haben so interessante Unternehmen vor Ort, die spannende Produkte vertreiben“, zeigte sich Marcus Backes beeindruckt. Der FDP-Ortsverband besucht mehrmals pro Jahr Geschäftsleute, um mit den Gewerbetreibenden im Dialog zu bleiben. „Unsere Gemeinde braucht Firmen wie diese. Nur schade, dass wir keine Gewerbeflächen mehr haben, um weitere Unternehmen anzusiedeln“, bedauert die FDP-Ortsvorsitzende Dagmar Brockmann.