Der Kartoffelanbau erfolgt auf 25 Hektar, die restlichen 40 Hektar sind für Getreide reserviert. Zurzeit werden Frühkartoffeln nach der Ernte in großen Holzcontainern gelagert, jeweils eine Tonne in einer Maschine gebürstet, zum Abwiegen weitertransportiert und computergesteuert in 2,5-Kilo-Portionen grammgenau abgepackt. Stabile Papiertüten haben die früheren Plastiksäcke abgelöst. In einer großen Kiste zum Transport bereit, werden die abgepackten Kartoffeln im Kühlhaus gelagert. Den Strom dafür liefert die Solaranlage auf dem Dach des Gebäudes, heißt es in einer Presseinformation des SPD-Ortsvereins.

„Im östlichen Hof-Bereich konnten sich die Besucher die neue Anlage für 10 000 Legehennen in Freiland- und 5 000 Hennen in Bodenhaltung ansehen. „Um das Gebäude ist ein riesiger Außenbereich von vier Hektar, wo sich die Tiere auf der Wiese aufhalten oder ein Sandbad im Randbereich des Hauses nehmen können. Auch ihren Bedürfnissen zu scharren, können die Tiere hier nachkommen“, zeigten sich die SPD-Vertreter angetan. Die Fütterung der Hennen und ihr Wasserbedarf erfolgen bedarfsgerecht computergesteuert und vollautomatisch. Jede Fehlermeldung wird dem Betreiber sofort übermittelt, so dass er auch aus der Ferne sofort reagieren kann, erklärte der Hofinhaber.

„ Dieser Betrieb arbeitet vorbildlich und verbindet Tierwohl mit einer überzeugenden Produktionsstrategie. Dieser Betrieb arbeitet vorbildlich und verbindet Tierwohl mit einer überzeugenden Produktionsstrategie. “ Dr. Wilfried Hamann

Im Norden des langgestreckten Tierhaltungsbereichs ist der Verpackungsraum für die erzeugten Eier angelegt. Ein Laufband transportiert die Eier aus dem Lege-Bereich in den Raum. Verunreinigte Eier sowie übergroße Eier werden aussortiert, dann maschinell durchleuchtet, gewogen, gestempelt und per Hand von zahlreichen Helfern in die Eierkartons verpackt, die nach Größen sortiert vorbereitet sind. Die Eier werden dann bis zum Transport in die Verkaufsstellen oder in den Verkaufswagen kühl und dunkel aufbewahrt. Der Hof besitzt zwei Verkaufswagen, mit denen Kunden und Geschäfte im Umkreis von 30 bis 60 Kilometern beliefert werden. Die regionale Vermarktung ist ein Pluspunkt, der die Frische der Produkte garantiert.

„Wir haben bei unserem Besuch einen lebendigen Familienbetrieb kennengelernt, dessen Erfahrung mit Produktion und Direktvermarktung bereits 50 Jahre andauert und der von dem studierten, jungen, engagierten Geflügelwirt Christoph Vienenkötter mit großem Einsatz zukunftsorientiert und sehr umweltbewusst geführt wird“, bilanziert der SPD-Vorsitzende Dr. Wilfried Hamann. Das Wohl der Tiere und nachhaltiges Arbeiten spielten in diesem Betrieb eine zentrale Rolle. „So erzeugte Produkte werden immer häufiger von den Kunden geschätzt und nachgefragt. Dieser Betrieb arbeitet vorbildlich und verbindet Tierwohl mit einer überzeugenden Produktionsstrategie.“