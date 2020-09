Gegen festgefahrene Strukturen

Die 11. Klasse der Waldorfschule hatte vor ein paar Tagen einen besonderen, gleichwohl bekannten Gast: den Geschäftsführer der Schule und Bürgermeister-Kandidat für die Grünen, Jürgen Günther . „Dass in Everswinkel überhaupt ein Grünen-Bürgermeisterkandidat kandidiert, gab es noch nie“, betonte er eingangs der Gesprächsrunde. „Wir setzen natürlich sehr auf die Jugend, dass nach 40 Jahren endlich mal was passiert.“

Schon der erste Fragesteller wollte wissen, warum Günther bei den Grünen sei. Im Beirat der Schule sei vor einigen Jahren das Thema aufgekommen, dass die Schule oft vernachlässigt worden sei und eine bessere Vertretung im Ort brauche, zumal die Schule auch nicht im Schulausschuss vertreten sei, machte Günther klar. Beim Neujahrs-Empfang der Gemeinde vor zwei Jahren sei er dann von Grünen-Fraktionssprecher Karl Stelthove gefragt worden sei, ob er für die Partei in den Schulausschuss gehen möge. „Und da habe ich mir gesagt, ,Mensch, wenn die Gemeinde mich oder die Schule nicht einladen, dann wäre das ja eine tolle Sache‘ – und seitdem bin ich bei den Grünen.“ Vor einem halben Jahr folgte dann die weitere Frage, ob er sich auch vorstellen könne, für die Grünen als Bürgermeister-Kandidat zu kandidieren. „Ich brauchte etwas Zeit, um das sacken zu lassen.“ Günther lehnte zunächst ab, weil er „mit Leib und Seele Geschäftsführer“ sei und auch etwas Privatleben haben wolle. „Aber dann ließ es mich doch nicht so ganz los. Ich dachte: ,Mensch, es wäre ja doch auch eine Möglichkeit, auch hier ein bisschen Bewegung reinzukriegen in festgefahrene Strukturen und Transparenz.“

Schul-Geschäftsführer könnte er im Falle der Wahl nicht mehr bleiben, doch für diesen Fall sei bereits eine Lösung erarbeitet. „Die Grünen sind für mich die Partei, die am wahrhaftigsten, am glaubwürdigsten und am kompetentesten sind in Sachen Klimaschutz, Umweltschutz, Geschlechterverständnis, Ämterbesetzung“, unterstrich er. Natürlich könnte er als Bürgermeister nur das umsetzen, was die Politik entscheide, aber konkret würde er einen Klima-Notstand ausrufen wollen, so dass jedes Projekt auf seine Umweltverträglichkeit geprüft werden müsste. Ein entsprechender Grünen-Antrag sei ja im Rat „von der Mehrheit abgeschmettert worden“.

Günther habe bereits 1987, beim Freiwilligendienst in Kolumbien, den Wunsch verspürt, etwas in der Welt zu verbessern. Nach dieser Erfahrung in Südamerika habe er Politik und Soziologie in Münster und Berlin studiert, um Antworten darauf zu finden, warum so viele Verhältnisse dort so anders wären als hier. Nach dem Studium habe er Jugendarbeit geleistet, habe für den Freiwilligendienst regional und auf Bundesebene gearbeitet, schließlich sogar ein Amt bekommen als Delegierter auf europäischer Ebene. „Da war ich also auch schon politisch aktiv für die internationale Jugendarbeit.“ Als Jugendreferent sei er außerdem für 20 Kirchengemeinden in Berlin-Brandenburg zuständig gewesen. „Man kann durchaus politisch aktiv sein und seine Meinung äußern ohne in einer Partei zu sein.“

Günther machte seinerzeit eine Weiterbildung zum Betriebswirt, speziell im Non-Profit-Bereich, also für soziale Berufe, und hatte dann das Glück, direkt eine Stelle als Geschäftsführer zu bekommen, in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderungen.

Zum Thema „Konsolidierung der Finanzen“ erklärte der Wahlbewerber: „An der Schule heißt das für mich, dass man die Ausgaben gedeckt hat. Im kommunalen Haushalt wäre das auch mein Ziel, dass kein Haushalt vorgelegt wird, wie in diesem Jahr, mit 400 000 Euro Minus. Ich würde immer sehen, dass, wenn ich Schulden mache, die immer refinanziert bekomme.“ Das Minus der Gemeinde in 2020 hätte sich mittlerweile auf 1,6 Millionen erhöht. „Das hat wahrscheinlich auch mit Corona zu tun, aber bestimmt nicht nur.“

Eine Schülerin sagte, dass den den Landwirten geholfen werden müsse, um von dem „Immer mehr an Chemie“ oder dem Kükenschreddern loszukommen, denn die Bauern könnten im Endeffekt nichts dafür, sondern die Menschen, die die Produkte der landwirtschaftlichen Industrie kauften. Günther entgegnete dazu, „beide Seiten sind dafür verantwortlich“ und verwies auch auf die gewachsene Abhängigkeit der Landwirte von der Industrie. Den Bauern, die die Knochenarbeit leisteten, müsse man deswegen helfen. „Wir bräuchten 1,6 Erden, um unseren Lebensstandard zu halten, und das ist ja nicht drin“, sagte Günther abschließend. „Irgendwann hätten wir keine Erde mehr, die überhaupt noch etwas hergibt.“