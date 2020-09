Nicht nur über Klimaschutz reden

Schon seit vielen Jahren stelle sich die SPD in Everswinkel die Frage, was man vor Ort beschließen müsse, um den weiteren Anstieg der Temperaturen und damit das Fortschreiten des Klimawandels zu verlangsamen. Deshalb habe sie regelmäßig Anträge in den Bereichen Bauen, Verkehr, Umwelt und Energieversorgung gestellt. „Hört man aktuell den Politikern der verschiedenen Parteien vor Ort zu, könnte man glauben es ist gut bestellt um den Umwelt- und Klimaschutz in Everswinkel und Alverskirchen. Schaut man aber genauer hin, entdeckt man häufig außer Überschriften und schönen Worten keine konkreten Maßnahmen“, lautet das Fazit der SPD.

Jene Parteien, die in den zurückliegenden Jahren hierzu fast jeden konkreten Antrag abgelehnt oder bisher erst gar keinen gestellt hätten, würden nun mit diesen Themen werben. Im Rahmen der Haushaltsberatungen für 2020 formulierte die SPD einige Anträge. So sollten Stromkunden, die den Stromverbrauch reduzieren, mit einem Bonus belohnt werden.

Zudem sollten finanzielle Anreize für den Wechsel zu stromsparenden Haushaltsgeräten ermöglicht werden. Auch die Planung eines Blockheizkraftwerks fürs Baugebiet Bergkamp III habe die SPD angeregt. Doch sämtliche Anträge seien von CDU und FDP abgelehnt worden – „,geht nicht‘ hieß es aus beiden Fraktionen. Besonders zum Thema der klimaverträglichen Wärmeversorgung für Wohnungen habe die SPD für mehrere Baugebiete Anträge gestellt. Noch im Dezember 2019 habe es zum Bergkamp III die Antwort gegeben, dort seien die Planungen zu weit fortgeschritten, um ein BHKW noch zu berücksichtigen, obwohl der Bebauungsplan auch im Herbst 2020 noch in Arbeit ist.

Verwirrung habe es auch um die von der CDU zunächst beantragten Nistkästen im vergangenen Jahr gegeben, weil sich zunächst die Verwaltung darum kümmern sollte, dann habe die CDU wegen der Kosten die Nistkästen dann lieber über die örtlichen Vereine aufgehängt und betreut sehen wollen. Verschiedene Vereine haben dann Nistkästen gebaut und aufgehängt, die SPD habe über 160 Nistkästen gegen eine Spende an Privatpersonen abgegeben. Seit Jahren verteile die SPD zudem kostenlos Tüten mit Blumensamen zur Unterstützung der heimischen Insekten, und auf dem Wochenmarkt gebe es kostenlose Jutetaschen. 2019 wurde der SPD-Antrag, mehr Bäume anzupflanzen, einstimmig angenommen. „Leider ist in 2020 bisher noch kein Baum neu gepflanzt worden.“

Seit über 25 Jahren werde regelmäßig ein Staudentausch organisiert. Auch die veranstalteten Flohmärkte trügen zur Nachhaltigkeit bei, weil gebrauchte Dinge länger genutzt würden. „Dies alles zeigt, wer in Everswinkel jahrzehntelang aktiv für Klima- und Umweltschutz eintritt. Wir reden nicht nur darüber, sondern tun aktiv etwas“, betont der SPD-Vorsitzende Dr. Wilfried Hamann.

Die SPD habe neben den immer wieder gestellten Anträgen zur regenerativen Energieerzeugung auch Windkraftanlagen auf dem Gelände des ehemaligen Tanklagers ins Gespräch gebracht und gefordert, Baugebiete so zu planen, dass die Hausdächer optimal für die Nutzung von Solaranlagen nach Süden ausgerichtet wären. Vorstöße zu Preissenkungen beim Busverkehr zwischen den Ortsteilen und zur Ausweitung des Busverkehrs in Nachbarkommunen sowie Anträge zum Einsatz von LED-Lampen im Straßenverkehr und zum maßvollen Umgang mit Flächen beim Wohnungsbau runden die Bemühungen ab. Hamann bilanziert deshalb in Richtung von CDU und FDP: „Es reicht nicht aus, sich vor Ort wiederholt an die Aktionen der SPD anzuhängen bzw. deren Anträge leicht abgewandelt zu wiederholen.“