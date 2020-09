Das Blasorchester Everswinkel lädt zu zwei Open-Air-Konzerten ein. Am kommenden Samstag, 12. September, wird‘s um 15 und um 18.30 Uhr auf die Wiese hinter der Reithalle musikalisch; Einlass ist jeweils eine Stunde vor Konzertbeginn.

Das Publikum ist eingeladen, das Orchester bei entspannter Atmosphäre live zu erleben. Picknickdecken sollten selbst mitgebracht werden, einige Sitzgelegenheiten, besonders für Senioren, stehen vor Ort zur Verfügung. Die Zuhörer dürfen sich selbst verpflegen, außerdem hat das Blasorchester Everswinkel einen Getränkeverkauf aus dem Bollerwagen organisiert. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei, Spenden sind gewünscht.

Eine vorherige Anmeldung bei Schreib- und Spielwaren Föllen in Everswinkel ist aufgrund der aktuellen Coronasituation notwendig. Eine telefonische Anmeldung unter 0 15 73/4 48 84 59 sowie die Registrierung unter blasorchester-everswinkel.de ist ebenfalls möglich. Falls das Wetter zu schlecht sein sollte, müssen die Konzerte ausfallen.

Das Blasorchester Everswinkel ist zudem am folgenden Sonntag, 13. September 12 Uhr beim Wettendorfer Kultur-Picknick auf dem Hof Schulze Wettendorf zu Gast. Besucher des Konzertes melden sich auf der Homepage www.kulturwiesen.de an. An diesem Tag ist ebenfalls der Eintritt frei, Spenden sind erwünscht.