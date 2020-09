Puzzleteile einer Gemeinschaft

In seiner Predigt ermutigte Pfarrer Pawel Czarnecki die Kinder zur Bereitschaft, ein Puzzleteil in Gottes Welt zu sein: „Wir alle, egal ob groß oder klein, wissen ganz genau: Ein Puzzleteil kann nur zusammen mit anderen Puzzleteilen funktionieren. Alles zusammen bilden ein schönes Bild, eine Einheit. Wenn du hier lebst, bist du als Person einzigartig und wunderbar, ein Teil von dieser Welt, aber gleichzeitig lebst du in einer Gemeinschaft, in einer Beziehung du bist nicht allein.“

Ganz konkret könnten die Kinder in unterschiedlichen Gruppierungen der Kirchengemeinde mitwirken aber auch im miteinander in der Gesellschaft. Darüber hinaus sei die Teilnahme an künftigen Eucharistiefeiern ein Zeichen für die Zugehörigkeit in Gottes Welt.

Aufgrund der Abstands- und Hygienemaßnahmen sowie der Renovierung der Magnuskirche musste die Feier in die Festhalle verlegt werden. „Wir freuen uns, dass wir hier in der Festhalle einen so festlichen Gottesdienst feiern durften, an dem auch einige Familienmitglieder teilnehmen konnten. Ich bin sehr dankbar für die helfenden Hände, die bei der Vorbereitung und Durchführung geholfen haben. Ein besonderer Dank gilt auch den Katechetinnen und Katecheten, die eine große Unterstützung bei der Begleitung der Kinder waren“, sagte Pastoralreferent Alexander Scherner .

Erstkommunionkinder in St. Agatha Alverskirchen: Tim Altefrohne, Florian Auras, Lotta Brandewiede, Till Enseling, Valeria Pala, Kimberley Veit, Leonie Weyers; Katechetinnen: Kristina Pala, Julia Enseling, Anna Kappenberg. Erstkommunionkinder in St. Magnus Everswinkel: 1. Gruppe mit Felix Elberich, Elias Losch, Paula Middendorf, Sophia Rasche, Pascal Reich, Johann Reuter, Lara Schlieper, Mia Tomlinson, Merlin Wienand, Till Witte; Katechetinnen: Nadine Middendorf, Ulrike Schlieper. 2. Gruppe mit Paul Beumers, Lara Biesemann, Eliane Haßler, Nora König, Moritz Krause, Justus Lepper, Lucian Migula, Mea Aurelia Preuschhoff, Mika Riesenbeck, Sophie Schulze-Tertilt, Anna-Lena Tresp, Nele Willamowski; Katechetinnen, Katechet: Daniela Biesemann, Nico Haßler, Petra Preuschhoff, Verena Schulze-Tertilt, Anja Krause. 3. Gruppe mit Alexander Birgel, Maja Borgmann, Jannik Frerich, Hannes Kuhlmann, Lukas Meyer, Mia Muckermann, Isabelle Schipper, Jan-Luca Schipper, Tia Zepke; Katechetinnen: Jana Borgmann, Andrea Muckermann.