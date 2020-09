Die St, Magnus- und die St. Agatha-Kirche waren dabei immer wieder mal vertreten. In diesem besonderen Jahr steht der am 28. Februar 1489 begonnene Kirchenbau von St. Magnus im Fokus. Der romanische Turm ist gar noch älter und stammt aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts.

Das Besondere an diesem Jahr ist die Tatsache, dass die Everswinkeler Pfarrkirche – nach den Sanierungsarbeiten am Tragwerk des Daches und im Turm in den Jahren 2011 und 2012 – zurzeit wieder mitten in einer, ungleich umfangreicheren Renovierungsphase steckt. Und nicht minder ungewöhnlich sind die Rahmenbedingungen am Denkmal-Tag: Die Corona-Pandemie hat zu gänzlich neuen Überlegungen gezwungen. Kirche sei einerseits ein offener Gottesdienstraum, andererseits ein Zeugnis dafür, was frühere Generationen gedacht haben, macht der stellvertretende Kirchenvorstandsvorsitzende Heinz Kemker deutlich. Aufgrund der besonderen Umstände soll der Tag des offenen Denkmals „vornehmlich virtuell erfolgen. Wir sind seit Wochen dabei, unsere Präsentation vorzubereiten und online zu stellen“, berichtet Kemker gegenüber den WN. Zu finden sein werden die Informationen auf der Homepage www.magnus-agatha.de.

Aber das ist noch nicht alles. „Mit gewissen Maßnahmen wollen wir es doch möglich machen, zu öffnen“, kündigt Kemker an, „denn wir bemerken ein großes Interesse an Führungen“. Die guten Erfahrungen mit der Baustellenbesichtigung am 19. August haben Mut gemacht, neue Führungen am Tag des offenen Denkmals anzubieten. Von 12 bis 17 Uhr wird im halbstündigen Rhythmus am Sonntag die Möglichkeit geboten, sich durch die Baustelle der gotischen dreischiffigen Hallenkirche geleiten zu lassen und von Mitgliedern des Umsetzungsausschusses über die laufenden Baumaßnahmen informiert zu werden.

Obligatorisch ist eine vorherige Anmeldung im Pfarrbüro ( 273). Die Kirchengemeinde weist darauf hin, dass die Begehung auf eigene Gefahr erfolgt und festes Schuhwerk sowie die Beachtung der AHA-Corona-Regeln erforderlich sind.