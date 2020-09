Das „kleine Wunder“ von St. Magnus

Schon in der Frühphase der umfangreichen Arbeiten im Januar sorgte ein unerwarteter wie spektakulärer Fund alter Bodenfliesen von Villeroy & Boch im Chorraum (die WN berichteten) nicht nur für Erstaunen, sondern auch eine gänzliche Neuausrichtung der Ausführungsplanung. Denn eins war klar: Dieser Fund kostet Zeit. Ein vollständig erhaltenes Adler-Motiv war zum Vorschein gekommen, dazu etwa die Hälfte einer Löwen-Darstellung. Rätselraten um deren Bedeutung. Dann eine Vermutung: Es könnten Symbole der Evangelisten sein. Schnell war klar: „Der Anspruch kann und muss es sein, das zu rekonstruieren“, blickt der stellvertretende Kirchenvorstandsvorsitzende Heinz Kemker zurück.

Auch die Denkmalbehörden sprachen sich für eine denkmalgerechte Erhaltung aus. Intensivere Recherchen brachten schließlich die Erleuchtung: Auf der Internetseite von Villeroy & Boch finden sich diese ab 1852 gefertigten und als „Mettlacher Platten“ bezeichneten Fliesen. Es ist die Darstellung der vier Elemente Erde, Feuer, Wasser und Luft; und die beiden in Everswinkel fehlenden Motive sind der Fisch und der Salamander. Auch das Lieferdatum für St. Magnus war in einem alten Referenzbuch von Villeroy & Boch noch zu finden: 72 Quadratmeter Bodenfliesen geliefert 1880. In der Kirchengemeinde war entschieden, mit Hilfe des Fliesenherstellers jenen Bodenbereich zu rekonstruieren. Und dann wurde es spannend . . .

„ Sofort zuschlagen, das ist genau das, was wir brauchen. Sofort zuschlagen, das ist genau das, was wir brauchen. “ Pfarrer Pawel Czarnecki nach der Entdeckung der Fliesen in der ZDF-Sendung.

Im März schaut sich ein Mitarbeiter einer anderen Kirchengemeinde zufällig die ZDF-Sendung „Bares für Rares“ an und gibt den Hinweis. Denn was landet da auf dem Verkaufstisch neben Moderator Horst Lichter? Ein Stapel alter Fliesen von Villeroy & Boch. Genau jene Motive, die in der St. Magnus-Kirche verlegt wurden. „Hammer!“, kommentiert Lichter die Exponate, die Frank de Beuckelaer in einem alten gekauften Haus in Aschersleben (Sachsen-Anhalt) gefunden hatte und nun zum Verkauf anbietet. Jahrelang hatten die Fliesen im Keller gelegen. Für 2 200 Euro gehen die an den Antiquitäten-Händler Thorsden Schlößner aus Kreuzau. „Vielleicht kommen die auch in mein Haus“, sagt er.

Das, oder einen Weiterverkauf an andere Interessenten gilt es zu verhindern. Schnelles Handeln ist in Everswinkel angesagt. Pfarrer Pawel Czarnecki und Josef Starp vom Bauauschuss der Kirchengemeinde geben grünes Licht. „Das ist genau das, was wir brauchen.“ Die Wiederherstellung des Fliesenbildes mit Original-Fliesen – ein Traum. „Dann kam der Coup von Heinz Kemker. Der hat sofort zugeschlagen“, lacht Werner Schniedermann, Vorsitzender des Projektausschusses. Der Kontakt zum Antiquitäten-Händler ist erfolgreich. „Wir haben sofort den Sack zugemacht“, nickt Kemker sichtlich zufrieden. Obwohl Schlößner mehrere Interessenten hat und einen höheren Preis erzielen könnte, gibt er der Kirchengemeinde den Zuschlag. „Das ist eine interessante Geschichte der Kirchengemeinde. Ich fand die einfach toll“, erzählt er im Telefongespräch mit den WN. Es wäre doch schön, wenn das Fliesenbild in der Kirche somit vervollständigt werden könnte, dachte er sich. Und schließlich sei er auch ein „christlich orientierter Mensch. Ich war auch sehr moderat mit dem Preis.“ 3 000 Euro sind es.

„ Das Weltbild in Everswinkel kommt wieder ins Lot. Das Weltbild in Everswinkel kommt wieder ins Lot. “ Werner Schniedermann

Schlößner, der auch Museen und Kirchen zu seinen Kunden zählt, kann die Ware sehr gut einschätzen. „Das ist eine der ersten Produktionen dieser Art von Villeroy & Boch gewesen. „Die Fliesen sind zwar öfter angefertigt worden, waren aber kein Massenprodukt. Das war schon etwas Besonderes für herrschaftliche Häuser. Bei einem privaten Verkauf wäre es für mich kein Problem gewesen, 7 000 bis 8 000 Euro zu erzielen“, sagt er und freut sich: „Toll, wenn Sachen einen so schönen Weg finden.“ Heinz Kemker findet mit seinem Blumen-Transporter den Weg nach Kreuzau. Mit dabei 3 000 Euro, zusammengesammelt aus dem vollen Tageslimit am Geldautomaten und einigen privaten „Kurz-Krediten“, denn eine Zahlungsanweisung über die Zentralrendantur hätte viel zu lange gedauert. Abends ist Kemker mit der wertvollen Ware im Vitus-Dorf. „Der Pastor hat die Kisten in die Kirche getragen, weil ich zu erschöpft war“, schmunzelt er. Einige Fliesen sind doppelt, aber – und das ist wichtig – Fisch und Salamander sind dabei. „Das Weltbild in Everswinkel kommt wieder ins Lot“, sagt Werner Schniedermann.