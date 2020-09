Mit Abstand aufs Ergebnis warten

Am Tag der Kommunalwahl am Sonntag beginnt für alle 104 Wahlhelferinnen und -helfer die ehrenamtliche Tätigkeit um 7.30 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt treffen sich die Wahlvorstände in den 13 Wahllokalen und einigen sich über die Besetzung im Laufe des Tages.

Die Wahlzeit dauert von 8 bis 18 Uhr. Während dieser Zeit haben alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger, die nicht zuvor bereits per Briefwahl ihre Stimme abgegeben haben, die Möglichkeit, ihr Wahllokal aufzusuchen und ihre Stimme(n) dort abzugeben.

Um 18 Uhr schließen die Wahllokale. Das Auszählen der Wahlen ist öffentlich. Es wird sicherlich einige Zeit in Anspruch nehmen, denn auszuzählen sind ja bekanntlich vier Wahlen in einer vorgegebenen Reihenfolge: zunächst die Wahl des Landrates, dann die des Kreistages , die des Bürgermeisters und abschließend die Wahl der Vertreterinnen und Vertreter des Gemeinderates. Aus den Wahllokalen werden die einzelnen Ergebnisse telefonisch an die Gemeindeverwaltung übermittelt. Im Rathaus sitzen Helferinnen und Helfer für Bürgerinnen und Bürger nicht sichtbar im Hintergrund an den Telefonen und PCs. Im Rathaus werden die Daten erfasst. Nach der Erfassung sind die Daten jeweils aktuell online unter dem nachfolgenden Link abrufbar: https://wahlen.citeq.de/20200913/05570024/html5/index.html.

Die Präsentation der Wahlergebnisse erfolgt in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie gewohnt im Ratssaal des Rathauses der Gemeinde Everswinkel, sondern in der Festhalle. Die Gemeinde macht darauf aufmerksam und bittet um Verständnis, dass in der Festhalle die Vorgaben des Infektionsschutzes zu beachten sind, d.h. es ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen, wenn die Mindestabstände von 1,5 Meter nicht eingehalten werden können. Darüber hinaus müssen aus Gründen der Kontaktnachverfolgung die Daten aller Teilnehmenden erfasst werden.

Für die Mitglieder der Wahlvorstände ist die Arbeit mit dem Auszählen noch nicht beendet. Es ist danach für jede Wahl eine besondere Niederschrift zu fertigen, die Unterlagen sind zu sortieren und zu verpacken und anschließend im Rathaus abzugeben.