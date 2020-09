Mehr Stabilität beim Internetzugang

Dabei informierte Teimann Seidel über die Maßnahmen des Netzbetriebes, den Internetzugang für die Bürgerinnen und Bürger in der Gemeinde noch stabiler zu machen. Nach den jüngsten Störungen des Netzzugangs hatte sich der Bürgermeister an das Unternehmen Deutsche Glasfaser gewandt, um sich von Teimann die Details dazu erklären zu lassen. Insbesondere die Ausfallsicherheit ist für den Bürgermeister dabei von enormer Wichtigkeit, wie er verdeutlichte. Vor einer Woche habe es eine großflächige Störung gegeben, die dazu geführt hatte, dass in der Gemeinde Everswinkel die Kunden für mehr als 24 Stunden vom Netz getrennt gewesen seien.

„ Es muss künftig eine Back-Up-Lösung geben, damit solche langen Ausfälle vermieden werden. Es muss künftig eine Back-Up-Lösung geben, damit solche langen Ausfälle vermieden werden. “ Bürgermeister Sebastian Seidel

Teimann benannte die Gründe für diesen Ausfall: „An zwei Stellen ist es zu einer Durchtrennung von Leitungen gekommen.“ Zum einen habe eine Störung im Bereich der Ortslage in Alverskirchen gelegen, zum anderen habe auch eine Störung im Bereich der Bauerschaft West I in Albersloh vorgelegen. Beide Störungen hätten Auswirkungen auf die Versorgung in Alverskirchen und Everswinkel gehabt. Die Reparaturarbeiten seien in einem solchen Fall sehr aufwendig und hätten deshalb so lange gedauert.

„Wo gehobelt wird, fallen Späne“, zeigte Seidel grundsätzliches Verständnis, „allerdings muss es künftig eine Back-Up-Lösung geben, damit solche langen Ausfälle vermieden werden.“ Unumgänglich ist aus Seidels Sicht auch eine Information der Gemeindeverwaltung durch die Deutsche Glasfaser, damit Fragen der Bürgerinnen und Bürger auch beantwortet werden könnten. Teimann sicherte zu, dass das Unternehmen seine Kommunikation in diesem Bereich optimieren wolle.

Die sogenannte „Redundanz“ werde in den kommenden Monaten im Rahmen eines neuen Netzkonzeptes verbessert werden. Es soll dann über unabhängige zusätzliche Reserveleitungen dafür Sorge getragen werden, dass Probleme im Netz für die Kunden in der Gemeinde Everswinkel nicht mehr spürbar würden. Dies werde insbesondere im Zusammenhang mit dem kreisweiten Glasfaserausbau im Außenbereich angepackt.