Vor einigen Wochen war Seidel bereits vor Ort, um eine Spende des Gemeinderates an die Familie Trumpf zu übergeben und sich ein Bild von der aktuellen Situation zu machen. „Viele Menschen in der Gemeinde sind wirklich toll und versorgen uns mit Geld- und Sachspenden, damit wir unsere laufenden Kosten decken können“, so Sabrina Trumpf.

Allerdings möchte die Zirkusfamilie auch wieder auftreten. Kleinere Aufführungen habe der Zirkus bereits absolviert – wie die WN berichteten. Beim Kindergarten in Alverskirchen, aber auch beim St. Magnus-Haus hätten sie bereits ein Gastspiel gehabt.

Seidel hat dies zum Anlass genommen, die Zirkuschefin ins Rathaus einzuladen, um mit ihr zu besprechen, unter welchen Voraussetzungen Auftritte zulässig sind. „Die Corona-Regeln lassen in bestimmtem Maße Veranstaltungen zu. Deshalb ist es uns ein Anliegen, der Familie Trumpf beratend zur Seite zu stehen“ erläutert der Verwaltungschef seine Beweggründe.

„Wir sind froh, dass Bürgermeister Seidel und seine Mitarbeiter uns dabei unterstützen, wieder auftreten zu können. Denn unser Leben ist die Manege und das wollen wir allen auch zeigen“, so Sabrina Trumpf.