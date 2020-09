Feinarbeit auf mehreren Ebenen

Ganz unten steht man auf dem „Boden der Tatsachen“. Die Entdeckung der alten Fliesen unter dem bisherigen Fußbodenbelag hat für gänzlich neue Perspektiven, neue Planungen, neue Zeitprognosen und neue Kosten gesorgt. Insbesondere der Fund im Chorraum, nachdem dort die Treppe entfernt wurde. Die „göttliche Fügung“, über die ZDF-Sendung „Bares für Rares“ auf genau diese Fliesen von Villeroy & Boch zu stoßen und die Motive komplettieren zu können, sorgt für Begeisterung. „Jetzt wird der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt. Dann haben wir in dem Abschnitt pure Neugotik“, freut sich Projektausschussvorsitzender Werner Schniedermann. Die anderen alten – aber weniger wertvollen – Fliesen im Mittel- und Seitenschiff werden überdeckt; es sind aber Boden-Sichtfenster geplant, die den „Blick in die Vergangenheit“ ermöglichen. Der Fußboden in der Kirche insgesamt soll „wesentlich ruhiger werden“.

Schon der Eingangsbereich werde einerseits aufgewertet, andererseits „massiv beruhigt mit durchaus meditativer Note“. Im Kirchenschiff sollen die aufgearbeiteten Bänke künftig geordneter stehen. Von ihnen aus werden sich neue Perspektiven eröffnen, wie Schniedermann, der stellvertretende Kirchenvorstandsvorsitzende Heinz Kemker und Pfarrer Pawel Czarnecki bei einem Baustellenrundgang erläutern. Das bedeutendste sakrale Kunstelement, die Pieta von 1460, wird sichtbarer, verlässt den Kreuzweg an der Seite und „wandert“ an die Stirnseite der Apsis. „Sie ging vorher wirklich unter“, kommentiert Kemker die Neuplatzierung. Die Kreuzweg-Darstellungen rücken zusammen. Im gegenüber liegenden Seitenschiff rückt der Taufstein zentral in die Gewölbemitte, so dass eine neue, ruhige „Platzsituation“ dort entsteht.

Schwierig sei es, den Zelebrationsaltar von 1980 wieder aufzustellen. Es war ohnehin vorgesehen, ihn optisch zu beruhigen, da er von der Gestaltung her als „zu überladen“ angesehen wurde. Bei der Aufnahme des Bodens, der dabei ins Rutschen geraten sei, fiel dann auf, dass die Substanz des Altars nicht gut ist. „Der Altar ist einfach das wichtigste Element“, hebt Kemker die Bedeutung hervor. Derzeit werden Entwürfe mit dem Bistum besprochen. Übernommen wird die rund 100 Jahre alte Mensa (Platte), und erhalten bleibt auch das Kunstwerk des Osterlamms. Der Ambo wird auf die rechte Seite versetzt, so dass der Blick ungehindert auf das wertvolle Sakramentshaus fallen kann, das als eines der bedeutendsten im Bistum Münster gilt. Schließlich wird die Strahlenkranz-Madonna künftig frei vor der Orgelbühne schweben; eine Rückseite ist bei dieser Madonna nicht vorhanden.

Ein paar Gerüst-Stockwerke höher ist noch Ramona Vinke von der Paderborner Restaurationsfirma Ars Colendi dabei, in mühsamer Kleinarbeit die aus der Mitte des 16. Jahrhunderts stammende und erst 1957 wieder freigelegte Deckenmalerei von Schimmel, Ruß und Schmutz zu befreien. Darüber hinaus sind Stellen, an denen sich der Putz löst, neu zu fixieren. „Das ist eine Sisyphusarbeit mit kleinen Schwämmen“, merkt Kemker zu der Feinarbeit an, die allein rund zehn Wochen Zeit in Anspruch nimmt.

Es gab viel zu tun, und es gibt noch viel zu tun in Everswinkels Pfarrkirche. „Das Gebäude zeugt von mehr als 500 Jahren Glaubensleben hier“, und jede Epoche hinterließ ihre Zeugnisse, resümiert Kemker. Aus der früheren Zeitplanung ist man aufgrund der Bodengeschichte raus. Das neue Zeitziel: „Es wäre schon gut, das Osterfest als Osterfest in der Kirche feiern zu können“, hofft Kemker. Eine kurze Pause, dann schiebt er nach: „Schon wegen der niedrigeren Mehrwertsteuer werde ich aufs Tempo drücken.“

Im Gerüst-Wald von St. Magnus 1/17 Baustellenbesuch und Blick auf die Restaurierungsplanung mit Werner Schniedermann (Vorsitzender Projektausschuss), Pfarrer Pawel Czarnecki und Heinz Kemker (Kirchenvorstand, v.l.). Foto: Klaus Meyer

Die Pieta ist bereits von ihrem bisherigen Standort in der Seitenwand heruasgenommen worden. Das alte Mauerwerk dahinter soll zum Teil sichtbar bleiben. Die Kreuzweg-Darstellungen werden versetzt. Foto: Klaus Meyer

Der historische Boden mit den Fliesen von Villeroy Boch wurde im Januar freigelegt. Foto: Klaus Meyer

Stangen-Labyrinth: Das monumentale Gerüst nimmt den gesamen Innenraum der St.-Magnus-Kirche ein. Foto: Klaus Meyer

Blick vom Gerüst auf den Chorraum mit einem Teil der alten Bodenfliesen. Foto: Klaus Meyer

Das Gerüst reicht bis zum Deckenbereich, um auch dort Restaurierungsarbeiten vornehmen zu können. Foto: Klaus Meyer

Restauratorin Ramona Vinke kümmert sich um die Säuberung der historischen Deckenmalereien und versiegelt Stellen, an denen sich der Putz löst. Foto: Klaus Meyer

Die Deckenmalerei wird auf die zeit 1523 oder 1533 datiert. Sie war lange Zeit unter einer anderen Decke verborgen und erst 1957 wiederentdeckt. Foto: Klaus Meyer

Schattenspiel der Gerüstelemente an der Kirchendecke. Foto: Klaus Meyer

So soll der Kirchenraum einmal wirken. Die Computer-Animation zeigt den Blick vom Altar in Richtung Orgel und Eingang. Foto: Kirchengemeinde

Der Eingangsbereich der Pfarrkirche wird gänzlich neu gestaltet und beruhigt. Er soll künftig auch zum Verweilen einladen. Foto: Kirchengemeinde

Die wertvolle Pieta von 1460 beendet ihr Schattendasein in der Seitenwand der Kirche und rückt an die Stirnseite der Apsis. Foto: Kirchengemeinde

Pfarrer Pawel Czarnecki präsentiert stolz die mittels der ZDF-Sendung „Bares für Rares“ entdeckten und von einem Antiquitäten-Händler günstig erworbenen alten Fliesen, die genau denen entsprechen, die im Chorraum der Kirche verlegt worden sind. Foto: Klaus Meyer

In alten Unterlagen der Firma Villeroy Boch ist noch die Lieferung verzeichnet: 72 Quadratmeter Fliesen im Jahr 1880. Foto: Kirchengemeinde

Eines der beiden in der Kirche fehlenden Motive, die nun erworben werden konnten, zeigt den Fisch. Foto: Kirchengemeinde

Eine Darstellung der ersten Fliesen der Firma Villeroy Boch, die ab 1852 gefertigten „Mettlacher Platten“, auf der Homepage des Unternehmens zeigt auch die Motive der vier Elemente, wie sie auch damals in St. Magnus verlegt wurden. Foto: Kirchengemeinde