„Ein Satz mit X . . .“ – wer diese überaus gebräuchliche Formulierung am Sonntagabend in der Festhalle im Kopf oder gar auf der Zunge hatte, kann nur vermutet werden. Es kommen etliche Kommunalpolitiker und Wähler dafür in Frage. Nix war es nämlich mit dem erklärten Ziel der Genossen, der Liberalen und der Grünen, den Christdemokraten den Weg zur absoluten Mehrheit zu versperren und für neue Entscheidungsverhältnisse im Gemeinderat zu sorgen. Die CDU war und bleibt der Platzhirsch in der Runde. Wenn auch mit hauchdünnem Zieleinlauf.

Bis zum letzten Wahlbezirk hielt sich die Spannung. Im Wahlbezirk 3 (Wahllokal Haus der Generationen) gab es offenbar Probleme beim Auszählen, so dass das Ergebnis erst rund 40 Minuten nach den anderen Wahlbezirken um 21.19 Uhr vorlag. Mit 50,02 Prozent ging die CDU durchs Ziel und sicherte sich damit laut vorläufigem Endergebnis 14 der 26 Ratssitze. Abgeschlagen dagegen die SPD . Der bisherige „Oppositionsführer“ verlor seine Rolle mit mageren 15,85 Prozent – ein Verlust von rund fünf Prozentpunkten gegenüber 2014 – und rutschte hinter die Grünen zurück, die fast in gleicher Höhe hinzugewannen (19,57 Prozent nach 14,1 Prozent in 2014). Fünf Sitze im Gemeinderat sind dafür die Belohnung. Die Liberalen müssen dagegen wohl künftig mit drei Mandaten und damit einem Sitz weniger auskommen. Mit 14,56 Prozent hat die FDP in etwa ihr Wahlergebnis gehalten. Die Wahlbeteiligung in der Vitus-Gemeinde lag bei 68,72 Prozent und damit höher als vor sechs Jahren (65,3 Prozent). 5 373 Vitus-Bürger gaben ihre Stimme ab.