Seidel macht‘s im ersten Durchgang

Alle vier waren am Morgen zuversichtlich, es in die Stichwahl zu schaffen. Der Amtsinhaber indes erhoffte sich sicherlich einen glatten Erfolg im ersten Aufschlag. Seidel war früh unterwegs am Wahlsonntag. Mit Ehefrau Jessica und Sohn Theo betrat er bereits um 9.30 Uhr das Wahllokal in der Verbundschule. Schließlich hatte er noch einen Termin im Rücken, bevor am Nachmittag Entspannung angesagt war: „Ich werde gleich zu den Kulturwiesen fahren und mit dem Blasorchester Musik machen.“ So, wie er es auch schon bei dessen Wiesenkonzerten am Samstag an der Reithalle getan hatte. Natürlich war Seidel auch noch einmal beim Wahlkampf-Endspurt dabei und besuchte die CDU-Stände in Alverskirchen bei Abelmann und in Everswinkel bei Strohbücker. Bei der Wahlprognose bezüglich einer möglichen Stichwahl gab er sich vorsichtig. „Natürlich sind wir auf alles vorbereitet. Man muss einfach abwarten. Bei vier Kandidaten kann es zu einer Stichwahl kommen, es kann auch anders kommen.“ Es kam anders . . .

„Ich persönlich gehe schon davon aus, dass wir noch mal in die Stichwahl gehen. Darauf sind wir vorbereitet“, gab sich der Herausforderer der SPD, Dr. Wilfried Hamann , bei der Stimmabgabe im HdG optimistisch. Für ihn war am Sonntag Entspannung oberstes Gebot. „Wir werden heute zu Hause zusammen etwas Leckeres kochen und dann einfach den Tag abwarten, wirklich mal ausspannen. Die vergangenen Wochen seien „sehr intensiv“ gewesen, „und dann ist es einfach mal schön, den halben Tag nichts zu machen. Und ich muss den Schreibtisch noch aufräumen, da liegt noch alles gestapelt herum.“ Der Samstag war für den SPD-Chef noch recht aktiv. „Wir waren noch mal im Ort unterwegs und haben Brötchen-Gutscheine verteilt von 9 bis 13 Uhr.“ Bei der Kommunalwahl in kleineren Orten gehe es vor allen Dingen um die Personen. „Wir haben hier in Everswinkel oft Ergebnisse gehabt, die deutlich vor dem Landes- oder Bundestrend lagen als SPD. Da hoffe ich heute auch drauf.“

Die Ernüchterung setzte früh ein bei den Kandidaten Dr. Wilfried Hamann (SPD), Hendrik Sikma (Einzelbewerber) und Jürgen Günther (Grüne, v.l.). Foto: Günther Wehmeyer

Jürgen Günther von den Grünen freute sich nach dem Wahlgang auf einen schönen Tag mit der Familie im Garten, einen Spaziergang im Wald und das Kaffeetrinken. Tochter und Sohn waren eigens aus Berlin und Münster angereist. Letzte Wahlkampf-Aktivitäten am Samstag? „Nein, habe ich nicht gemacht. Wir haben überlegt, aber wir haben es gelassen“, auch wegen der Corona-Beschränkungen. „Ich glaube und wünsche mir, dass es eine Stichwahl gibt und dass die Grünen deutlich zulegen werden und die Mehrheit von der CDU bröckelt.“ Vier Bürgermeisterkandidaten würden davon zeugen, dass es rumore und Bewegung ins Spiel gekommen sei.

Optimismus bei Einzelbewerber Hendrik Sikma: „Als Einzelkandidat werde ich vermutlich Zweiter. Hoffe ich . . .“ Auch beim Ergebnis der Wahl für den Rat lehnte er sich weit aus dem Fenster: „Die CDU wird die absolute Mehrheit verlieren, da bin ich ziemlich sicher. Ich schätze, dass die bei etwa 45 Prozent ankommen.“ Ferner werde die SPD an die Grünen verlieren. Seinen Tag hatte Kandidat Sikma nicht verplant. „Ich werde wahrscheinlich ins Fitnessstudio gehen..“ Für ihn war der Wahlkampf am Samstag schon vorbei, „wir haben nichts gemacht“. Sikma sah sich nach den letzten Wochen von einem Teil der Wählerschaft unterstützt, „wo ich das nie erwartet hatte“. Für eine Stichwahl wolle er noch mit einigen wichtigen Leuten sprechen, die auch eine „Streufunktion“ haben. „Ich werde aber nicht jeden Abend in der Kneipe hängen, werde keine Klinken putzen und habe auch keine Kartoffeln zu verschenken.“

Die Träume von Hamann, Günther und Sikma platzten noch vor Ablauf des Tages.