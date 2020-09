Wünsche und Ansprüche

Für Bürgermeister Sebastian Seidel war es ein langer Abend. Zunächst in der Festhalle, dann mit CDU-Parteimitgliedern im Gasthof Arning. „Ich habe heute sehr lange geschlafen und mir einen Tag Urlaub genommen“, sagte er am Montag nach der Wahl in bester Stimmung im WN-Gespräch. „Ich bin überwältigt und dankbar.“ Der neue Gemeinderat werde zusammen mit der Verwaltung „und mir als Bürgermeister die Geschicke der Gemeinde gut lenken“ – in Zusammenarbeit mit vielen anderen Menschen der Gemeinde.

Erst Spannung, dann Jubel: Bürgermeister Sebastian Seidel mit Ehefrau Jessica. Foto: Günther Wehmeyer

Der sonnige Wahlsonntag spiegelt auch die sonnige Stimmung in den Reihen der CDU wider. Die CDU-Vorsitzende Magdalene Wierbrügge sieht das Ergebnis als Spiegelbild der wahrgenommenen Stimmung in der Gemeinde. „Unser Ziel war es, die 13 Direktmandate zu holen, das haben wir erreicht. Das zusätzliche Ratsmandat ist das ,Sahnehäubchen‘ oben drauf.“ Fraktionschef Dirk Folker sah sich gar etwas überrascht am Wahlabend. „Mein Tipp vor der Wahl waren 45 Prozent für uns. Dass es tatsächlich die absolute Mehrheit werden würde, habe ich bis zum Schluss nicht für möglich gehalten. Dass ist der absolute Wahnsinn.“ Die CDU freue sich auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit allen Parteien und die Fortsetzung ihrer guten Arbeit. „Das Spannende an Wahlen sind ja neue Konstellationen.“ Die CDU-Vorsitzende betont, „wir haben als Mehrheitspartei immer auch das Gespräch mit den anderen Parteien gesucht, es geht schließlich um die beste Lösung für die Menschen in unserer Gemeinde. Das werden wir auch in Zukunft so handhaben.“ Für Seidel sei es ein „verdienter Erfolg“ (Folker) und „Ernte seiner erfolgreichen Arbeit der fünf Jahre“ (Wierbrügge).

Für die CDU gab es am Wahlabend eine erfreuliche Nachricht nach der anderen. Foto: Günther Wehmeyer

Auch für SPD-Chef und Bürgermeister-Kandidat Dr. Wilfried Hamann war der Montag ein Urlaubstag, nachdem er den Wahlabend im Garten hatte ausklingen lassen, um den erneuten Einzug seiner Ehefrau Maria in den Kreistag zu feiern. Von Niedergeschlagenheit nach seinem Abschneiden und dem Verpassen einer Stichwahl keine Rede. „Mir geht es gut. Es war eine erlebnisreiche und prägende Zeit.“ Das Ratsergebnis bezeichnet er gegenüber den WN als „überraschend und unerwartet“, Verschiebungen habe es nur innerhalb der Oppositionsparteien gegeben. „Die SPD hätte sich ein besseres Ergebnis gewünscht“, aber man werde mit der gleichen Fraktionsstärke versuchen „die lokale Politik zu bereichern.“ Und dann gibt er noch eine entspannte Sichtweise der Geschehnisse vom Sonntag zum Besten: „Als gebürtiger Rheinländer habe ich immer ein sonniges Gemüt. Wir alle hatten die Möglichkeit uns an einer demokratischen Wahl zu beteiligen. Egal wie man das Ergebnis bewertet, das Leben geht weiter.“

Bei der SPD machte sich Ernüchterung breit, nachdem das Ergebnis noch hinter dem von 2014 zurücklag. Foto: Günther Wehmeyer

„Heiter bis wolkig“ die Gemütslage bei der FDP, die kreisweit sehr gut abgeschnitten habe, im Vergleich zum NRW-Trend weit vorne liege, mit Kirstin Heumanns 24 Prozent ein „starkes Ergebnis“ erzielt habe, letztendlich aber wohl mit nur einer Wählerstimme am vierten Ratsmandat gescheitert sei. „Das finden wir natürlich schade“, bedauert die Ortsvorsitzende Dagmar Brockmann. Mit Bürgermeister Seidel freue man sich auf eine „weiterhin lebhafte und konstruktive Zusammenarbeit“, und inwieweit Grüne, SPD und FDP Einfluss auf die Politik vor Ort nehmen könnten, „liegt einzig und allein bei der CDU“.

Gemischte Gefühle bei den Liberalen: Die FDP hat ihr Ergebnis halten können, verlor aber hauchdünn dennoch einen Sitz im Rat. Foto: Günther Wehmeyer

Für die Grünen geht es darum, künftig mehr Einfluss auf die Kommunalpolitik zu gewinnen. „Natürlich haben wir gehofft, dass unsere Arbeit der letzten Jahre von den Wählern positiv bewertet wird. Dass wir in Everswinkel zweitstärkste Kraft werden, ist dennoch eine Überraschung für uns“, kommentiert Grünen-Sprecherin Marion Schniggendiller das Abschneiden. „Mit knapp 20 Prozent der Stimmen und demnächst fünf Ratsmitgliedern haben wir die Möglichkeit, noch stärker unsere grünen Positionen zu vertreten.“ Die CDU werde sich trotz der absoluten Mehrheit „nicht dauerhaft überzeugenden Sachargumenten vor allem in Sachen Klima- und Umweltschutz verweigern können“, und man hoffe auch beim Bürgermeister, dass der die Klima- und Umweltpolitik stärker in den Mittelpunkt der Kommunalpolitik stellen werde. „Ich hoffe, dass die CDU mit der absoluten Mehrheit erkennt, dass künftig nur mit grünen Themen Politik gemacht werden kann“, ergänzt Fraktionssprecher Karl Stelthove, der sich über den zunehmenden Wählerzuspruch freut. „Als zweitstärkste Fraktion sehen wir uns als erste Stimme in der Opposition und werden die kommunale Politik der Mehrheitsfraktion immer kritisch begleiten.“