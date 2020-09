Ganz entspanntes musikalisches Sommervergnügen

Die Nachmittagsvorstellung sei schnell „ratzekahl ausgebucht gewesen“ – sehr zur Freude der Musiker. Die Besucher bewiesen Kreativität: Von Picknickdecken über Klappstühle bis hin zu Bänken mit Tischen wurde alles angeschleppt. Seit Karneval konnten die Musiker das erste Mal wieder ihr Können unter Beweis stellen. Aber bereits die Vorbereitungen gestalteten sich schwierig. „Wir müssen uns vielen Auflagen unterwerfen. Beispielsweise müssen wir sieben Quadratmeter je Musiker bei den Proben bereithalten. Das geht in unseren Räumlichkeiten gar nicht“, beschrieb Renne die derzeitige Situation. Der SC DJK griff dem BOE hier unter die Arme und ermöglichte die Proben in seinen Räumlichkeiten.

Aus Münster kamen diese drei Freundinnen extra zurück in die Heimatstadt, um das Blasorchester zu unterstützen. Kathrin Deckenbrock, Denice Hentschel und Anna Deckenbrock (v.l.). Foto: Rebecca Lek

Auch beim Konzert mussten die Mitglieder des Orchesters distanziert werden. Zwei Meter Abstand und die Abdeckung der Schalltrichter gehörten zu den Auflagen. „Das Konzert geht genauso auf wie wir uns das gehofft haben. Alle Auftritte wurden bis jetzt abgesagt und man braucht ein Highlight auf das man hinarbeiten kann“, erklärte Renne weiter. Auch die Zuschauer freuten sich, dass in Everswinkel etwas los ist. Denice Hentschel kam mit ihren Freundinnen Kathrin und Anna Deckenbeck eigens fürs Konzert wieder in die Heimat. „Schönes Wetter, tolle Musik, das wollten wir miterleben. Das Orchester ist spitze und das muss man unterstützen“. Auch für Familien war das Konzert ein Anlaufpunkt. „Wir hatten Glück, dass noch Plätze frei waren. Bei dem guten Wetter haben wir uns spontan entschieden zu kommen“, so Katrin Rottwinkel. Tochter Tess und ihr Bruder Marc freuten sich besonders, denn unter den Musikern waren viele bekannte Gesichter.

Burkhard Serries führte durchs Programm. Foto: Rebecca Lek

Bei lauschiger Atmosphäre und Sonnenschein konnten alle die Musik genießen. Als Dirigent hatte Thomas Beumers die Regie, durchs Programm führte Burkhard Serries, der gleichzeitig an der Tuba mitwirkte.

Das Arrangement begann mit der „Olympic Fanfare und Theme“, schlängelte sich über ABBA bis hin zu 80er-Kult. Ebenfalls spielte das Ensemble mit dem „BOE Marsch“ das von Guido Rennert eigens für sie komponierte Lied. Besonders anspruchsvoll gestaltete sich Paul Simons „The Sound of Silence“, bei dem das Orchester sein ganzes Können und die musikalische Bandbreite zeigte. Voller Leidenschaft und Spiellust präsentieren die Musikerinnen und Musiker die Werke und ließen ihre Freude auf die Zuschauer überspringen. Nach einer knappen Stunde hatten die Zuhörer noch nicht genug und verlangten noch eine Zugabe, die in Form von „Halleluja“ erfolgte. Sowohl die Konzertbesucher als auch das BOE waren begeistert vom schönen Abend. „Ein Sprichwort besagt, dass der Applaus das Brot der Musiker ist. Demnach hatten wir heute unsere erste feste Mahlzeit seit sechs Monaten“, schmunzelte Serries.