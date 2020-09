Die Glückszahl 13 machte ihrem Namen alle Ehre. Die 13. Veranstaltung am 10. Veranstaltungstag zählte ganz gewiss zu den Höhepunkten in dem an Attraktionen nicht armen Programm der Kulturwiesen. Und das Wetter spielte auch wieder mit, wie Thomas Deipenbrock in seinen Begrüßungsworten erleichtert anmerkte: „Vielen Dank, liebe Gäste, Sie haben den Sommer zurückgebracht.“

Gut 100 Besucher hatten sich auf dem Hof Schulze Wettendorf eingefunden und wurden vom Hausherrn zu Beginn mit den Worten überrascht, dass nicht nur die drei angekündigten „milestones“ aus Münster und Köln angereist seien. Max Blumentrath (Piano), Julian Walleck Kontrabass) und Dominik Hahn (Schlagzeug) hätten – was bis tags zuvor noch nicht bekannt gewesen sei – in Person von Zola Mennenenöh ein ehemaliges Mitglied im Jugend-Jazzorchester NRW, inzwischen profilierte Jazz-Sängerin, mitgebracht. Die vier Musiker hatten sich vor gut zehn Jahren beim Studium an der Musikhochschule in Enschede kennen- und schätzen gelernt, hätten sich nie aus den Augen verloren, auch wenn sie in der Zwischenzeit in mehreren verschiedenen Konstellationen unterwegs seien. Sie alle seien überaus erfreut über die Möglichkeit, „endlich wieder vor Publikum auftreten zu können“.

Im ersten Teil des Konzerts präsentierten die „Milestones“ und Zola Mennenenöh unter anderem bekannte Jazzstandards aus dem frühen 20. Jahrhundert wie „Give my Regards to Broadway”, „Get Happy” und „Honeysuckle Rose”. Spätestens bei Irving Berlins „Puttin’ on the Ritz” bewegten sich die Füße aller Besucher im Rhythmus mit.

Nach der Pause durfte das Everswinkeler Eigengewächs Julian Walleck („born and raised in Everswinkel“, wie er es selbst formulierte) drei selbst geschriebene Titel solo vortragen. Dabei begleitete sich der Bassist ausnahmsweise an der Gitarre. Anschließend ging es wieder zu viert weiter mit Klassikern wie Cole Porters „You do something to me“ und „Moonlight in Vermont“ von Gerry Mulligan – alles vorgetragen in bester konzertanter Manier. Und natürlich entließ das restlos begeisterte Publikum die fantastischen Musiker nicht ohne eine Zugabe. Man möchte sich diese hochkarätigen Künstler für ein weiteres Gastspiel in Everswinkel wünschen.