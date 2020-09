Junger Band gehört die Zukunft

Mit Musik für Jazz-Liebhaber und dem Auftritt der Band „milestones“ war am Freitag das finale Wochenende der Kulturwiesen eingeleitet worden. Der Samstag dann stand im Zeichen ganz großer Beteiligung. Alleine auf der Bühne geht nämlich bei „Impro005“ absolut gar nicht. Mit der ersten Sekunde der Impro-Show war das Publikum Teil aller Inszenierungen. So war stets reichlich Bewegung auf und vor der Bühne während der 90 Minuten – und immer auf Abstand, immer mit Anstand und mit ganz viel Humor.

Egal, was von den Plätzen an Stichwörtern geliefert wurde, die Protagonisten von „Impro005“ brillierten mit so viel Spielfreude, dass erst nach der dritten Zugabe das Finale des Samstagabends abgefeuert wurde. Als Dankeschön an die Veranstalterinnen Silvia Weß und Stephanie Schulze Wettendorf überraschten deren Partner mit einem kleinen Feuerwerk.

Am Sonntagmorgen wandelten die Organisatoren die Stuhlreihen in einen „Orchestergraben“ für das Blasorchester Everswinkel um. Orchesterleiter Thomas Beumers dirigierte schwungvoll durch das Mittagskonzert, und auch dank der hervorragenden Eigenmoderation des BOE zwischen den Musikstücken lag mehr als ein Hauch von Fernsehgarten in der Sommerluft. Die Kulturwiesen, eine große Bühne für Musiker und eine Wohlfühlatmosphäre für die Gäste, so war es auch hier.

Das Ende des Vormittagskonzerts hieß dann Vorbereitung des Nachmittagskonzerts und bedeutete zunächst einmal Umbau und Hygienereinigung durch das Team in Rekordzeiten. 88 Meter Tische, 172 Meter Bänke, 60 Stühle, die Speisenausgaben, der Rücknahmebereich, die Künstlerpagode und die sanitären Anlagen wurden bei jedem Event davor und danach gemäß dem eigenen Hygienekonzept zum Schutz der Gäste und des Teams gereinigt. Auf die gesamte Kulturwiesenzeit betrachtet, „entspricht das in Kilometern Reinigungsfläche in etwa der Bahnverbindung von Münster nach Warendorf, und auch das zugegeben, manchmal nach so dem ein oder andern Regenschauer, auch zurück“, wie Thomas Deipenbrock vom Orga-Team aufzeigt.

Schließlich noch der Auftritt von „lostandfound“ als finaler Topact der Kulturwiesen. Die junge Nachwuchsband aus Wolbeck rockt seit zwei Jahren zusammen und durfte erstmalig eine Bühne dieser Größenordnung vor ausgebuchtem Haus bespielen.

Auch hier ließen sich die Techniker und Veranstalter wieder etwas Besonderes einfallen: Ganz wie es sich für ein Rockkonzert gehört, wurde hinterm Vorhang ordentlich Nebel aufgebaut, die passende Intro-Musik auf Open-Air-Lautstärke hochgefahren, und per Knopfdruck von Henrik Schulze Wettendorf fiel der Vorhang und los ging´s.

„lostandfound aus Wolbeck, das ist richtig gute Mucke“, zollt Deipenbrock Respekt und Anerkennung. Die erste Single – Titel wie der Bandname – kommt in wenigen Tagen auf den Markt. „Dieser Band gehört mit Sicherheit die Zukunft in der münsterschen Kulturszene“, und die Macher der Kulturwiesen zeigen sich stolz und dankbar, mit so einem Mutmacherkonzert die zwölf „Festival-Tage“ voller bunter Darbietungen beendet haben zu dürfen.