Heinemann geht, Ostrop kommt

Mancher mag sich die Augen gerieben haben in der kurzfristig anberaumten Mitgliederversammlung des Verkehrsvereins. Nicht nur wegen des mitunter zähflüssigen und unstrukturiert wirkenden Verlaufs, sondern aufgrund der Tatsache, dass es binnen weniger Tage hinter den Kulissen gelungen war, einen neuen Vorstand zu finden. Von der wohl etwas kurios verlaufenen Weichenstellung zwischen der bisherigen und der potenziellen künftigen Vereinsführung hatten die Mitglieder natürlich nichts mitbekommen.

Am Donnerstagabend vollzog sich dann im Gasthof Arning der gründliche personelle Wechsel. Dieter Ostrop , 66 Jahre alter Pensionär und Wahlbezirkskandidat der SPD bei der Kommunalwahl, ist der neue Verkehrsvereins-Vorsitzende. Er löst damit Fred Heinemann ab, der die Geschicke von Verein und angeschlossener Post-Agentur 17 Jahre an der Spitze gelenkt hatte und sich schon seit 22 Jahren im Verein engagiert. Als Stellvertreter hatte sich Ostrop den 72-jährigen Parteifreund Hans Werner Seppmann ausgeguckt. Beide wurden in geheimer Wahl mit elf Stimmen der insgesamt 15 erschienenen stimmberechtigten Mitglieder gewählt. Hinzu kommen als Beisitzer die Verkehrsvereins-Mitarbeiterin Sarah Häbel und Chris van Dijk. Ausgeschieden aus dem Vorstand sind neben Heinemann Anneliese Watermann (stellvertretende Vorsitzende) sowie Andreas Konieczny (2. stellvertretender Vorsitzender) und Karl-Heinz Gröner (Beisitzer).

Heinemann hatte die Sitzung mit einem breiten Überblick über die Aufgaben und Leistungen sowie die Bedeutung des seit nun 30 Jahren existierenden Verkehrsvereins eingeleitet. „Der Verkehrsverein ist für alle Bürger da“, und Ziel sei es, Everswinkel nach außen hin bekannt zu machen und Gäste in die Gemeinde zu locken. „Das Dienstleistungszentrum hat einen hohen Stellenwert in unserer Gemeinde“, betonte er mit Blick auf die Serviceleistungen des Vereins, die „kreisweit einmalige Konstellation mit der angeschlossen Post-Agentur sowie das WN-Service-Center und die Waren der Freckenhorster Werkstätten. 250 Beratungen habe es in der Geschäftsstelle in 2019 gegeben, 950 am Telefon. Dazu die Serviceleistungen für Zeitung, Anzeigen und Tickets, für Mitmach-Museum, Gutschein-Verkauf, Fahrradverleih, Internetpflege, Werbematerial, Veranstaltungen, und vieles mehr.

„ Ich habe es gerne getan über die 25 Jahre. " Fred Heinemann

Der Verkehrsverein als Schiff – ein von Heinemann gerne benutztes Bild. Auch jetzt wieder. Dieses Schiff habe 2019 keinen guten Wind gehabt, „musste Flauten, Untiefen und Riffe überwinden“, leitete er zum Geschäftsbericht über. Andreas Koniecny stellte die Zahlen vor. Unterm Strich stand ein Minus von fast 4000 Euro für 2019. Hauptursache laut Heinemann drei Krankheitsfälle bei den Mitarbeitern, die – durch Lohnfortzahlung und gleichzeitig Ersatzkräfte – für einen Anstieg der Lohnkosten um fast 15 Prozent sorgten. Die Gemeinde sprang in die Bresche, erhöhte ihren Zuschuss einmalig von 17 000 auf 22 000 Euro. Im laufenden Jahr sei – trotz Corona-Krise – ein besserer Jahresabschluss zu erwarten mit einem Plus von etwa 500 Euro. „Das ist ein Punkt, der mir und dem Vorstand sehr am Herzen liegt: einen guten Abschluss zu erzielen.“

Wie gut es künftig laufen wird bei dem Verein, dessen Mitgliederzahl von 91 auf 84 gesunken ist, bleibt abzuwarten. Der neue Vorsitzende Ostrop („Ich habe Zeit genug, bin Rentner.“) versprach einerseits weitgehende Kontinuität beim Verkehrsverein, andererseits diverse Aktivitäten. Etwa eine Ruhebank vor der Tür, die Aktivierung des Fahrradverleihs, Vorstöße in Sachen Zustand der Fahrradwege oder auch viele Gespräche mit Vereinen zwecks Beteiligungsmöglichkeiten. „Es wird schon einiges passieren.“ Sein Wunsch dabei: Heinemann möge noch einige Zeit helfend mitwirken.

Bedeutsam dürfte zudem sein, was sich im internen Gespräch zwischen Verkehrsvereins-Leitung und Gemeindeverwaltung jüngst ergeben hat. Die Frage von Silvia Kirschke danach blieb noch unbeantwortet. Damit alle Akteure, die an dem Gespräch beteiligt waren, ihre Sicht darauf darstellen könnten, „sollte aus Gründen der Fairness Bürgermeister Seidel dabei sein“, machte Hauptamtsleiterin Iris Peveling klar. Seidel war an diesem Abend verhindert.

Kurz vor Schluss der Versammlung wurde schließlich noch der Antrag gestellt, Fred Heinemann für seine jahrelange Arbeit zum Ehrenmitglied zu machen. Das Votum war einstimmig, die Verabschiedung kurz. Ohne Blumen, ohne viele Worte.