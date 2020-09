Zum Ende dieses Monats geben Elke und Heiner Arning ihren Gasthof nach 35 Jahren auf und ziehen sich ins Privatleben zurück (die WN berichteten). Es ist ein Umbruch und eine Herausforderung für das beliebte Ehepaar, das der kommenden Zeit mit Spannung, aber auch zwiespältig entgegensieht. Zu denen, die sich – stellvertretend für alle Mitglieder – persönlich bei den Gastronomen bedanken wollten, gehörten jetzt auch einige Vertreter des Kulturkreises.

Die allseits beliebten Gastgeber hätten, wie der stellvertretende Vorsitzende Herbert Schulze es in seinen Dankesworten hervorhob, in den vielen Jahren seit der Gründung des Vereins im Jahre 1996 für dessen Veranstaltungen „eine von den Organisatoren wie Künstlern gleichermaßen geschätzte Spielstätte“ geboten. Eine beachtliche Anzahl von unvergessenen Kulturereignissen habe im Saal Arning stattgefunden, überwiegend literarisch-kulinarische und musikalische, aber auch die Sparten Kabarett und Theater waren dort zu Gast und hätten sich in den Räumlichkeiten immer willkommen gefühlt.

Einige Höhepunkte fanden sich auf dem sehr persönlichen Präsent des Kulturkreises wieder. Marjolein van Dijk und Herbert Schulze hatten in einen guterhaltenen Flohmarkt-Bilderrahmen verschiedene „Schnipsel“ – unter anderem Eintrittskarten und Handzettel – geklebt. Wichtigste Beigabe war jedoch der Gutschein, der Elke und Heiner Arning zum freien Eintritt zu allen Veranstaltungen im nächsten Jahr berechtigt, das ja das Jubiläumsjahr des Kulturkreises sein wird. Anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Vereins dürfen sich die beiden künftigen Ruheständler schon jetzt auf den Besuch etlicher mitreißender kultureller Erlebnisse freuen.